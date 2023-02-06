AFAD'dan Kritik Uyarı: Deprem Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası dikkat edilmesi gerekenler konusunda oldukça önemli bir uyarıda bulundu. AFAD tarafından yapılan uyarıya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Deprem Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.

Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun.

Yolları, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçları için boş bırakın.

AFAD, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te hissedildi.

Son aktarılan bilgilere göre 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde ise 34 olmak üzere toplamda 66 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD, gerçekleşen depremin ardından vatandaşlara çok kritik bir uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan uyarıda "Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" ifadeleri kullanıldı ve şu sözlere de yer verildi: