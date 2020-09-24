Deprem benzeri doğal afetler sırasında birileri ile iletişim kurmak sandığınızdan çok daha zor olabilir ve bu gibi durumlara karşı önceden hazırlık yapmanızda fayda var. Peki ülkemizde deprem anında kullanılabilecek mobil uygulamalar neler? Sizler için birbirinden kullanışlı bazı uygulamaları bir araya getirdik.

Depremde Kullanılan Mobil Uygulamalar

İşte olası bir deprem riskine karşı akıllı telefonunuzda tutmanızı tavsiye ettiğimiz uygulamalar!

1- Bridgefy

Bridgefy internetsiz çalışan ve operatörler hizmet vermese dahi yakınlarınızla iletişim kurmanıza olanak sunan bir uygulama. İnternet bağlantısı yerine Bluetooth bağlantısı ile çalışan bu uygulamada yüz metreye kadar yakınlarınızdakilerle iletişim kurabiliyorsunuz. Uygulamayı ne kadar çok kişi kullanırsa, mesafe de doğru orantılı bir şekilde genişliyor. Yani akıllı telefonlar, birer baz istasyonu görevi görüyor.

2- Akut Güvendeyim!

Güvendeyim uygulaması olası bir deprem anında belirlediğiniz beş telefon numarasına, GPS üzerinedn aldığı konumu kısa mesaj yolu iletiyor. Yaşanan doğal afet sonrasında güvende olduğunuzu ve konum bilginizi SMS ile bildirmenizi sağlayan uygulamada, aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeniz tavsiye ediliyor.

3- Deprem Bilgi Sistemi 3.0

Bu uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendirmekte ve Türkiye’de herhangi bir noktanın veya kullanıcının bulunduğu konumun depremsellik tarihinin verilerine ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bu noktada akıllı telefonunuzda bulundurmanızı tavsiye ettiğimiz uygulamalardan birisi de Deprem Bilgi Sistemi 3.0 olarak öne çıkıyor.

4- 7TP Deprem

Yeditepe Üniversitesi tarafından geliştirilen 7TP Deprem uygulaması, fay hatları üzerine veya yakınına kurulan istasyonlar sayesinde erken uyarı sinyalini sizlere göndererek depremden haberdar olmanızı sağlıyor. Olası büyük depremlerde kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına oldukça faydalı bir araç olan 7TP Deprem uygulamasında, internet bağlantınız olduğunda uyarı sinyallerini sesli ve görsel olarak alabiliyorsunuz.

5- Turkcell BİP

Turkcell'in tüm operatör kullanıcılarına açık olan servisi BİP, bir süre önce Acil Durum Butonu ile güncellendi. BiP Acil Durum Butonu ile acil durumda ulaşmak istediğiniz sevdiklerinize, nasıl olduğunuzu konumunuzla birlikte BiP’ten tek tuşla gönderebilir, internet üzerinden BiP’le kesintisiz arayabilirsiniz.

6- AFAD Deprem Mobil

Uygulama, Türkiye Deprem Veri Merkezi’nden alınan verileri kullanılarak yapılan deprem çözümlerini kullanıcılara sunmaktadır. 'Dünyadan Depremler' bölümünde CSEM ve USGS’den alınan bilgiler görüntülenebilmektedir. Mobil uygulamadaki toplam kullanıcı sayısı ise yüz elli bine yakın miktarda.

7- Earthquake

Çeşitli kaynaklardan dünya genelindeki en son verileri ve anlık bildirim uyarıları alın. Olay verileri resmi bir kaynaktan girer girmez telefonunuza anlık bildirim gönderme (konum ve / veya büyüklük eşiğine dayalı uyarılar ayarlayabilirsiniz) desteği ile oldukça işlevsel bir uygulama.