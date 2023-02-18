Depremzedeler e-Devlet'ten Geçici Kimlik Belgesi Alabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremzedelerin yeni bir kimlik başvurusu yapmasına gerek kalmadan e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi alabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Afetzedeler Geçici Kimlik Belgelerini e-Devlet'ten Alabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmadan geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandığı belirtildi.

Açıklamada "Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek" ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi:

"Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor."

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli" ifadelerini de kullandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde sırasıyla 7,7 ve 7,6 iki büyük deprem felaketi meydana gelmişti. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ şehirlerinin de etkilendiği deprem felaketinde 39 binden fazla insan hayatını kaybetti.