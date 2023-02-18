Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da beklenen deprem tekrar gündeme geldi. Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da fay hattına en yakın yerleri açıkladı.

İstanbul'da Fay Hattına En Yakın Yerler Neresi?

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum Deprem Özel" isimli programa Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör ve Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu konuk oldu. Prof. Dr. Şengör, programda İstanbul'da faya en yakın yerleri sıraladı.

Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı açıklamada "Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Avcılar, Samatya, Yedikule… Anadolu Yakası’na geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın" şeklinde konuştu.

🗣️Prof. Dr. Celal Şengör: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Samatya, Yedikule falan gibi yerler karşı tarafa geçtiğinde Fenerbahçe, Kartal, Tuzla sahile yakın yerler ve Adalar. Bunlar faya çok yakın. #AzÖnceKonuştum #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/FuZzA6LhFF — TV100 (@tv100) February 17, 2023

Prof. Dr. Şengör, İstanbul’un depreme karşı en riskli bölgelerinin Bakırköy, Yeşilköy ve Tuzla olduğunu açıkladı. İstanbul'da beklenen depreme dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şengör "2019’da olan depremden sonra bizim tahminimiz önce doğu kısmı gidecek ve 7,2'ye kadar üretebiliyor o" dedi ve şu şekilde devam etti: