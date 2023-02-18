MEB'den Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Parasız Yatılı İmkânı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem bölgesindeki öğrenciler için parasız yatılı imkânı sunuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, alınan karara dair oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Depremzede Öğrenciler Parasız Yatılı Olarak Yerleşebilecek

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre Bakan Mahmut Özer, depremden dolayı olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen şehirlerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri durumunda Türkiye genelindeki okul pansiyonlarına parasız yatılı olarak doğrudan yerleştirilmelerinin planlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, istemeleri halinde ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilecek" ifadelerine yer verdi.

Okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini belirten Bakan Özer, okulun pansiyonunda yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini açıkladı.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada okulların ne zaman açılacağına yönelik çok önemli bir açıklamada bulundu. 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar ara verildiğini belirten Bakan Özer, 71 ilde eğitim öğretimin 20 Şubat 2023 tarihinde başlayacağını duyurmuştu.