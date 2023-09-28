Şifre Paylaşım Kısıtlaması Disney Plus'a da Geldi!

Disney Plus'ın dünya çapında 140 milyondan fazla abonesi bulunuyor ancak geçtiğimiz yıl şirket abone sayısında bir düşüş yaşadı ve neredeyse 20 milyon kişi Disney Plus üyeliklerine veda etti. Aynı zamanda şirket yeni planlar sundu ve bazılarının fiyatlarını artırdı. Şimdi ise ufukta daha fazla ve daha önemli değişiklikler var.

Android Authority tarafından bildirildiği üzere artık kullanıcılar Disney Plus şifrelerini ve hesaplarını artık evlerinin dışındaki kişilerle paylaşamayacaklar.

Disney Plus, kullanıcılarına e-posta göndererek 1 Kasım'dan itibaren şifre paylaşımının kısıtlanacağını bildirdi. Artık yalnızca aynı evdeki kişilerin ana hesabınıza bağlı cihazları izlemesine izin verilecek.

Şifre Paylaşım Kısıtlaması 1 Kasım'da Sayılı Ülkelerde Başlıyor

Netflix'in daha önce de yaptığı gibi şifre paylaşımını engellemeye yönelik bu hamle tamamen yeni değil. Netflix, kullanıcıların aynı evde yaşamayan ekstra aboneler için ekstra ödeme yapmasını zorunlu tutuyor ancak Disney Plus henüz böyle bir özelliği duyurmadı.

Netflix ayrıca izleme listenizi ve önerilerinizi olduğu gibi tutmak için profilinizi aktarmanıza da izin veriyor. Disney Plus'ın da benzer seçenekler sunup sunmayacağı belirsizliğini koruyor.

Disney Plus'ın şifre paylaşım kısıtlaması 1 Kasım'da Kanada başta olmak üzere sayılı birkaç ülkede başlıyor. Kısıtlamanın diğer pazarlara da çok yakında geleceği düşünülüyor.