Disney Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 241
- Üretici Disney
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Disney Plus, abonelik modelli film ve dizi izleme uygulaması.
Disney Plus, Netflix gibi abonelik modelli film ve dizi izleme uygulamasıdır. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten içerikleri Disney Plus Türkiye uygulamasında bulabilirsiniz. Yeni çıkanlardan klasiklere, ayrıca yüzlerce televizyon dizisi ve The Mandalorian gibi Disney+ orijinallerine keşfedilecek birçok şey var.
Disney Plus İndir
Dünya genelinde 50 milyondan fazla abonesi olan video akış platformu Disney+, düşük fiyatla yüksek kalitede reklamsız deneyim sunuyor. Popüler filmlere ve Disney Plus dizilerine her ortamda erişmek için sizde Android ve iOs uygulamalarını yükleyebilirsiniz. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Nat Geo’nun yaratıcılarından seçkin yeni orjinaller izlenmeyi bekliyor. Film ve dizileri cihazınıza indirip (10 cihaza kadar sınırsız indirme) izleyebiliyorsunuz. 100’ün üzerinde 4K UHD ve HDR içerik sunan Disney+, ekstra ücret ödemeden aynı anda dört ekranda izleme olanağı da sunuyor.
- Sınırsız eğlence, her zaman reklamsız
- Her şeyi indirin
- Aynı anda 4 cihazda izleme
- Her ay yeni orijinaller
Disney Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13
- DOSYA BOYUTU 226.50 MB
- Üretici Disney
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Disney+ iOS İndir: Filmleri ve dizileri, klasikleri, orijinal içerikleri ister mobilde ister TV'de izleyin.
Disney+, film ve dizilerin yanı sıra platforma özel orjinal içeriklerin olduğu Netflix benzeri video akış platformu. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Nat Geo film ve dizileri yüksek kalitede online veya indirerek izleyebileceğiniz abonelik modelli bir servis. 7 gün boyunca tüm Disney+ filmleri ve dizileri ücretsiz izleme şansına sahipsiniz!
50 milyonun üzerinde abonesi olan Disney+, Netflix gibi aylık abonelik karşılığında film, dizi, orijinal içerikler sunuyor. Düşük fiyatla yüksek kalitede reklamsız deneyim sunan Disney+’da en çok izlenen filmler ve diziler, TV dizilerinin geçmiş sezonları, hiç bitmeyen klasikler sizi bekliyor. Film ve dizileri cihazınıza (iPhone, iPad, Apple TV) indirebiliyorsunuz ve 10 cihaza kadar indirme desteği sunuyor. 100’ün üzerinde 4K UHD ve HDR kalitede film ve diziler sunan platformda içerikleri ekstra ücret ödemeden/paketiniz dahilinde aynı anda dört farklı cihazdan izleyebiliyorsunuz.
Disney+ iOS Uygulaması Özellikleri
- Düşük fiyata yüksek kaliteli reklamsız deneyim
- Yeni çıkan filmler ve diziler, klasikler, en çok izlenen TV dizileri
- Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Nat Geo’nun yaratıcılarından özel yeni orijinaller
- 10 cihaza kadar sınırsız indirme
- Yüzlerce 4K UHD ve HDR içerik
- Aynı anda 4 ekranda izleme