Disney Plus

Disney Plus, abonelik modelli film ve dizi izleme uygulaması.

Erkan Calp - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Disney Plus, Netflix gibi abonelik modelli film ve dizi izleme uygulamasıdır. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten içerikleri Disney Plus Türkiye uygulamasında bulabilirsiniz. Yeni çıkanlardan klasiklere, ayrıca yüzlerce televizyon dizisi ve The Mandalorian gibi Disney+ orijinallerine keşfedilecek birçok şey var.

Disney Plus İndir

Dünya genelinde 50 milyondan fazla abonesi olan video akış platformu Disney+, düşük fiyatla yüksek kalitede reklamsız deneyim sunuyor. Popüler filmlere ve Disney Plus dizilerine her ortamda erişmek için sizde Android ve iOs uygulamalarını yükleyebilirsiniz. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Nat Geo’nun yaratıcılarından seçkin yeni orjinaller izlenmeyi bekliyor. Film ve dizileri cihazınıza indirip (10 cihaza kadar sınırsız indirme) izleyebiliyorsunuz. 100’ün üzerinde 4K UHD ve HDR içerik sunan Disney+, ekstra ücret ödemeden aynı anda dört ekranda izleme olanağı da sunuyor.