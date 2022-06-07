Disney Plus fiyatları ne kadar sorusu, son zamanlarda en fazla sorulan soruların başında geliyor çünkü popüler dijital yayın hizmeti, çok yakında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak. Bu yazıda Disney+ üyelik ücreti dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Türkiye’de hizmet veren dijital yayın platformlarının sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Netflix ve Amazon Prime Video gibi platformları Türkiye’de hizmet vermeye başlamıştı. Disney Plus isimli dijital yayın platformu da çok yakında Exxen, Netflix, BluTV gibi platformların arasına katılacak.

Disney Plus Nedir?

Walt Disney Company tarafından sunulan Disney Plus bir dijital yayın platformudur. Platformun kütüphanesinde tıpkı Netflix gibi çok sayıda dizi, belgesel ve film yer alıyor. Kütüphanenin büyük bir kısmını Disney, Marvel, National Geograhic, Star Wars ve Marvel içerikleri oluşturuyor.

2019 yılında birçok ülkede kullanıma sunulan Disney+, zaman içerisinde hizmet verdiği ülke sayısını arttırdı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve İsviçre dahil olmak üzere çok sayıda ülkede kullanılabilen dijital yayın platformu, çok yakında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak.

Hizmet verilen ülke sayısı ile beraber içerik sayısında da önemli bir artış yaşandı. Şu anda popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesinde çok sayıda dizi, film ve belgesel bulunuyor. Peki, Disney Plus Türkiye fiyatı ne kadar?

Disney Plus Fiyatları Listesi

Yıllık: 279,90 TL (İndirimli)

Aylık: 34,99 TL

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformu Disney Plus’ın abonelik ücreti konusunda Türkiye’ye özel bir kampanyası bulunuyor. "Tanışma Paketi" olarak isimlendirilen kampanya, Türkiye’de yaşayan internet kullanıcılarının çok daha uygun fiyata Disney+’tan yararlanmasına olanak tanıyor.

Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun olarak kullanılan dijital yayın hizmetinin yıllık abonelik ücreti normalde 349,90 TL olarak açıklanmıştı ancak bu abonelik planına belirli süreliğine indirim uygulandı.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Tanışma Paketi kampanyası sayesinde dijital yayın platformuna 279,90 TL ücret karşılığında yıllık abone olabilirsiniz. Böylelikle 8 ayın ücretini ödeyip 12 ay boyunca hizmeti kullanabilirsiniz.

Kampanya yalnızca 13 Haziran saat 23.59’a kadar geçerli. Bu sebepten ötürü eğer popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesinde yer alan içerikleri izlemek istiyorsanız fırsatı kaçırmamalısınız.

Gün içerisinde en fazla zaman geçirilen platformlardan bir tanesi olan Disney Plus’ın aylık abonelik ücreti ise 34,99 TL olarak belirlendi. Peki, Türkiye’de yaşayan internet kullanıcılarına sunulan kampanyadan yararlanmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

İlk olarak belirtilen tarihe kadar dijital yayın hizmetinin resmî internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. İnternet tarayıcısı aracılığı ile web sitesini ziyaret ettikten sonra sayfanın orta kısmında konumlanan "Şimdi Kaydol" butonuna tıklayın.

"Şimdi Kaydol" butonuna tıklamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden e-posta adresinizi girin ve hemen ardından "Beni Kaydet" butonuna basın. Kaydettiğiniz e-posta adresine 14 Haziran 2022 tarihinde teklif bağlantısını içeren bir e-mail gönderilecek.

Bir sonraki adımda 14 Haziran’da e-posta adresinde yer alan teklif bağlantısına tıklamanız ve ödeme bilgilerini girerek abonelik işlemini tamamlamanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken oldukça önemli bir husus mevcut.

Gelen e-postanın Disney Plus’a ait olup olmadığını kontrol etmelisiniz çünkü kötü niyetli kişiler ödeme bilgilerinizi ele geçirmeye çalışabilir. E-postanın Disney’den geldiğinden emin olduktan sonra abonelik işlemine devam edebilirsiniz. Peki, Disney Plus Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Disney Plus Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Disney+ isimli dijital yayın hizmeti, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak. İnternet kullanıcıları, dijital yayın platformunu resmî internet sitesi üzerinden belirli bir ücret karşılığında abone olarak kütüphanede yer alan içerikleri istediği zaman izleyebilecek.

Türkiye’deki Disney Plus İçerikleri Listesi

Kaçış

Star Wars serisi

Marvel filmleri

Lost

Free Guy

The Simpsons

The Dropout

The Walking Dead

How I Met Your Mother

Disney ve Pixar animasyon filmleri

Disney Plus isimli dijital yayın platformu Türkiye’de 1000’den fazla film ve 400’ün üzerinde diziyi kullanıcılara sunacak. 170 orijinal yapımın yer alacağı kütüphanedeki içerikler arasında Star Wars serisi, Marvel filmleri, Disney ve Pixar animasyonları, Lost, The Walking Dead, Kaçış ve çok daha fazlası olacak.

Kaçış, Disney Plus’ın orijinal yapımları arasında bulunuyor. Aksiyon, macera ve dram ögelerini içeren dizinin başrol oyuncu kadrosunda Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Zaman içerisinde Disney+ da tıpkı Netflix gibi orijinal yapım sayısını arttıracaktır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda daha pek çok Türk yapımı dizi veya film görme ihtimaliniz oldukça yüksek.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan Disney+ isimli popüler dijital yayın hizmetinin abonelik ücreti dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Siz, Disney Plus Türkiye fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.