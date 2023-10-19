Yeni Yapay Zeka Sistemi, Sesi Dinleyip Diyabet Teşhisi Koyabiliyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Klick Labs'te görevli bir ekip, insanların sesini dinleyip diyabet teşhisi koyabilen yapay zeka sistemi geliştirdi. Teşhisin koyulabilmesi için akıllı telefon aracılığıyla sadece birkaç cümle söylemenin yeterli olduğu belirtildi.

Ses Kaydı ile Diyabet Teşhisi Koyabilen Yapay Zeka Geliştirildi

Independent'teki habere göre bilim insanları yeni yapay zeka sistemi oluşturdu. Geliştirilen sistem, 6 ila 10 saniyelik ses kaydını dinleyip bir kişinin Tip 2 diyabet hastası olup olmadığını tespit edebiliyor.

Gerçekleştirilen testlerde sistemin erkek için yüzde 86, kadınlar için ise yüzde 89 oranında doğruluk oranına sahip olduğu sonucuna varıldı. Klick Labs'te görevli Jaycee Kaufman isimli araştırma bilimcisi, söz konusu çalışmaya dair şu sözlere yer verdi:

"Araştırmamız Tip 2 diyabeti olan ve olmayan bireyler arasındaki önemli ses farklılıklarını ortaya koyuyor ve bu tıp camiasının diyabet taraması yapma şeklini değiştirebilir."

Mevcut tespit yöntemlerinin çok fazla zaman, seyahat ve maliyet gerektirdiğini belirten Kaufman, ses teknolojisinin bu engelleri tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Diyabetik olmayan kişileri diyabetiklerden ayıran ses özelliklerini belirleyebilmek için 18 bin ses kaydı analiz edildi. Çalışma kapsamında sinyal işleme kullanıldı. Böylece insan kulağının algılayamadığı perde ve yoğunluktaki ince değişiklikler gözlemlendi.

Klick Labs Başkan Yardımcısı ve araştırmanın lideri Yan Fossat, yaptığı açıklamada ses teknolojisinin, erişilebilir ve uygun fiyatlı bir dijital tarama aracı olarak sağlık uygulamalarında devrim yaratabileceğini ifade etti.

Geliştirilen yeni yapay zeka sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.