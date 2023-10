Drake Yeni Albümünde Android Kullanıcılarıyla Dalga Geçti!

Drake geçtiğimiz Cuma günü yeni albümünü yayınladı ve "For All the Dogs" adını taşıyan albümde iOS ve Android kullanıcılarının ilginç bulabileceği birkaç şarkı yer alıyor.

Şarkının adı "First Person Shooter" ve sadece Android telefonlardan bahsetmekle kalmıyor, aynı zamanda sohbet baloncuklarından da bahsediyor.

Bildiğiniz üzere bir Android kullanıcısı daha önce yalnızca iPhone kullanıcılarından oluşan bir grup sohbetine katıldığında, iMessage özellikleri ortadan kalkıyor ve yerini SMS ve MMS mesajlaşmaya bırakıyor.

Drake, Android Kullanıcılarının iMessage Kullanamamasıyla Dalga Geçti

Yani bu da bir Android kullanıcısının bu tarz bir sohbete katıldığında uçtan uca şifreleme, okundu bilgisi, yüksek kaliteli görüntüler ve yazma göstergeleri gibi iMessage özelliklerine erişemediği anlamına geliyor. Sohbet baloncukları maviden yeşile dönüyor ve Drake şarkısında bu duruma gönderme yapıyor.

arkıda Android kullanıcıları, iPhone almaya gücü yetmediği için aşağılanıyor ancak ironik bir şekilde bir iPhone kullanıcısı böyle bir sohbet grubuna katıldığında RCS grup sohbetindeki Android kullanıcılarına da aynı şey oluyor.

Bu, Drake'in yeşil sohbet baloncuklarını ilk kez gündeme getirişi değil. Geçen yılki "Honestly, Nevermind" albümünde Drake'in "Texts Go Green" adlı bir şarkısı vardı. Drake'in şarkılarında konuk aldığı durumla ilgili zaman zaman Android de bazı göndermeli tweet'ler atarken, Apple da pek çok yerde davalık olmuştu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.