Ünlü Rapçi Drake, Terk Edilen Hayranına 50 Bin Dolar Verdi (Video)

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan Drake, konserde ilginç bir açıklama yaptı. Ünlü rapçi, terk edilen bir hayranına 50 bin dolar tutarında para vereceğini belirtti. Bu ilginç anları içeren video sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Ünlü Rapçi Drake'ten Konserde Şaşırtan Açıklama Geldi

Para mutluluk getirir mi bilinmez ama Drake, görünüşe göre paranın ayrılığın acısını hafifletebileceğini düşünüyor. Miami'de bir konser düzenleyen ünlü rapçi, terk edilen bir dinleyicisine 50.000 dolar vereceğini söyledi.

Drake, terk edilen kişinin konser biletlerini satın almak için tüm birikimini harcadığını öğrendi. Ünlü rapçi bunun üzerine "Dürüst olmak gerekirse boş ver, bu gerçekten onun kaybı. Bu gece senin gecen" ifadelerini kullandı.

Drake, konserde terk edilen bir dinleyicisine 50 bin dolar verdi. pic.twitter.com/QSkhuf9FlH — Tamindir.com (@Tamindir) October 4, 2023

Konserde yer alan diğer kişiler, bu anları akıllı telefonlar aracılığıyla kaydetti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video gündem oldu.

36 yaşındaki rapçi bu zamana kadar çok sayıda şarkı yayımladı. Drake'in popüler şarkıları arasında Hotline Bling, God's Plan, Laugh Now Cry Later, Life Is Good, Toosie Slide dahil olmak üzere pek çok şarkı bulunuyor.

