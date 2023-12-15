Dünyanın En İyi Şehirleri Açıklandı: Türkiye'den 3 Şehir de Listede!

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor tarafından yapılan bir araştırma ile beraber dünyanın en iyi şehirleri belli oldu. Yapılan araştırma ile oluşturulan listede Türkiye'den üç şehir de bulunuyor.

Pazar araştırma şirketi, listeyi hazırlamak için altı ana kategoride 55 farklı ölçüt kullandı. Bunlar arasında altyapı, sağlık ve güvenlik, turizm performansı, sürdürülebilirlik, politika ve çekicilik, ekonomik ve ticari performans bulunuyor.

Paylaşılan rapora göre İstanbul 23., Antalya 57, Muğla ise 93. sırada yer aldı. İstanbul ayrıca 20.2 milyon uluslararası varış ile dünya genelinde "en popüler yabancı destinasyonu" olarak tanımlandı.

Listenin ilk sırasında Fransa'nın başkenti Paris, ikinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri, üçüncü sırada ise İspanya'nın başkenti Madrid yer aldı. Listede yer alan ilk 20 şehir şu şekilde:

Dünyanın En İyi Şehirleri Listesi

Paris (Fransa) Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) Madrid (İspanya) Tokyo (Japonya) Amsterdam (Hollanda) Berlin (Almanya) Roma (İtalya) New York (Amerika Birleşik Devletleri) Barcelona (İspanya) Londra (Birleşik Krallık) Singapur (Singapur) Münih (Almanya) Milan (İtalya) Seul (Güney Kore) Dublin (İrlanda) Osaka (Japonya) Hong Kong Viyana (Avusturya) Los Angeles (Amerika Birleşik Devletleri) Lizbon (Portekiz)

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