Dünyanın En İyi 100 Yemeği Seçildi: Türk Mutfağından 8 Yemek Listede!

Gastronomi dünyasının önde gelen platformlarından biri olan Taste Atlas, dünya genelinde popüler olan yemekleri değerlendirerek en sevilen 100 yemeği seçti. Türk mutfağından da 8 lezzet bu prestijli listeye girmeyi başardı.

İskender'den Mantı'ya Türk Lezzetleri Dünyayı Etkisi Altına Alıyor!

Listede birinci sırayı Brezilya mutfağının "Picanha"sı alırken, Türk mutfağından giren 8 yemek şu şekilde sıralandı:

İskender Kebap (37. sıra): Türk mutfağının en ünlü kebaplarından biri olan İskender döner eti, taze domates, tereyağlı yoğurt ve közlenmiş biberle servis edilen bir lezzettir.

Mantı (38. sıra): Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan mantı iç harcı genellikle kıyma ve baharatlarla doldurulmuş küçük hamur parçalarıdır.

Döner Kebap (60. sıra): Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinden biri olan döner kebap, döner tabaklarından kesilen ince dilimlerle servis edilen bir kebap çeşididir.

Adana Kebap (70. sıra): Türk mutfağının acılı kebaplarından biri olan Adana kebap, baharatlı kırmızı biberle harmanlanmış dana veya kuzu kıyması ile yapılır.

Mercimek Çorbası (72. sıra): Türk mutfağının hafif ve besleyici bir çorbası olan mercimek çorbası, kırmızı mercimek, soğan, havuç ve baharatlar içerir.

Hünkar Beğendi (77. sıra): Osmanlı mutfağına ait olan Hünkar Beğendi közlenmiş patlıcan püresi üzerine yerleştirilmiş et yemeğiyle öne çıkar.

Tombik döner (89. sıra): Büyük bir şişte pişirilen ve genellikle taze soğan, marul ve domatesle servis edilen bir Türk döner çeşididir.

Türk mutfağı, zengin tatları ve çeşitli yemekleriyle dünya genelinde takdir toplamaya devam ediyor. Sizce listede olmayan başka hangi Türk yemekleri bu prestijli listeye girebilirdi? Yorumlarda buluşalım!