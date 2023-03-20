Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Global anket verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan raporla beraber dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. İşte paylaşılan rapora dair ayrıntılar!
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayımlanan bir raporla birlikte dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada yer aldı? Rapora dair ayrıntılar haberimizde.
SDSN tarafından küresel anket verileri göz önünde bulundurularak hazırlanan "2023 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" isimli rapora göre Türkiye, 150 ülkenin yer aldığı listede 102. sırada bulunuyor. Türkiye geçtiğimiz yıl 112. sıradaydı.
Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Listesi
- Finlandiya
- Danimarka
- İzlanda
- İsrail
- Hollanda
- İsveç
- Norveç
- İsviçre
- Lüksemburg
- Yeni Zelanda
- Avusturya
- Avustralya
- Kanada
- İrlanda
- Amerika Birleşik Devletleri
- Almanya
- Belçika
- Çekya
- Birleşik Krallık
- Litvanya
NTV'deki habere göre paylaşılan listenin ilk sırasında İskandinav ülkesi olan Finlandiya yer alırken ikinci sırada Danimarka, üçüncü sırada ise İzlanda yer aldı. İzlanda'yı İsrail, Hollanda, İsveç, Norveç, İsviçre ve Lüksemburg takip etti.
Listenin onuncu sırasında Yeni Zelanda bulunuyor. Bu ülkeyi Avusturya ve Avustralya ülkeleri takip etti. Listede ayrıca Kanada, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Çekya, Birleşik Krallık ve Litvanya da bulunuyor.
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