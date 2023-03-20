Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından yayımlanan bir raporla birlikte dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Peki, Türkiye bu yıl kaçıncı sırada yer aldı? Rapora dair ayrıntılar haberimizde.

SDSN tarafından küresel anket verileri göz önünde bulundurularak hazırlanan "2023 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" isimli rapora göre Türkiye, 150 ülkenin yer aldığı listede 102. sırada bulunuyor. Türkiye geçtiğimiz yıl 112. sıradaydı.

Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Listesi

Finlandiya Danimarka İzlanda İsrail Hollanda İsveç Norveç İsviçre Lüksemburg Yeni Zelanda Avusturya Avustralya Kanada İrlanda Amerika Birleşik Devletleri Almanya Belçika Çekya Birleşik Krallık Litvanya

NTV'deki habere göre paylaşılan listenin ilk sırasında İskandinav ülkesi olan Finlandiya yer alırken ikinci sırada Danimarka, üçüncü sırada ise İzlanda yer aldı. İzlanda'yı İsrail, Hollanda, İsveç, Norveç, İsviçre ve Lüksemburg takip etti.

Listenin onuncu sırasında Yeni Zelanda bulunuyor. Bu ülkeyi Avusturya ve Avustralya ülkeleri takip etti. Listede ayrıca Kanada, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Çekya, Birleşik Krallık ve Litvanya da bulunuyor.

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