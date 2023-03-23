Türkiye'de En Kirli Havaya Sahip İller Açıklandı

Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan "Kara Rapor"un beşincisi yayınlandı ve bu rapor, Türkiye'deki hava kalitesi hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Raporda havası en kirli 5 kent olarak Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya yer alıyor. Yıllık partikül madde değerleri ortalaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kılavuz değerinin 5 ila 8 katı seviyesinde ve bu illerde 200'den fazla günde ulusal limit değerinin üstünde hava kirliliği ölçüldüğü tespit edildi.

Hava kirliliği, Türkiye genelinde tüm yaşlar için ölüme ve sakatlığa yol açan ilk 10 risk arasında beşinci sırada yer alıyor. 2021 yılında hava kirliliği nedeniyle en az 42.067 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda ölüm nedenleri arasında hava kirliliğinin yüzdelik payının en yüksek olduğu Batman'da her 100 ölümden 31'inin, Iğdır ve Karaman'da ise her 100 ölümden 28'inin hava kirliliği kaynaklı olduğu belirlendi. İstanbul'da 4.848, Ankara'da 2.853, Bursa'da 2.223 ve İzmir'de ise 1.731 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Batman ve Iğdır'da Hava Kirliliği Endişe Verici Seviyelerde

Raporda Batman'da yaşayanların, 2021 yılının 326 günü kirli havaya maruz kaldığı kaydedilirken, araştırmacılar Batman'ın hava kirliliği seviyesinin bölgedeki insanların sağlığı için endişe verici bir boyutta olduğunu söylüyor.

Iğdır da son 6 yıldır en kirli iller arasında en üst sıralarda yer alıyor. Raporda konutlarda yakılan kömürün yol açtığı hava kirliliğine ek olarak bir diğer önemli nedenin ise yoğun uluslararası karayolu trafiği ve mal taşımacılığı olduğu ifade ediliyor. Iğdır'da yaşayanların kükürtdioksit açısından çok kirli bir hava soluduğu aktarılıyor.

Yayınlanan yeni Kara Rapor, Türkiye'deki hava kirliliği sorununun boyutlarını gözler önüne seriyor. Özellikle Batman, Iğdır ve Kahramanmaraş gibi illerde hava kirliliği seviyeleri, insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.