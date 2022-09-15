Dünyanın En Zeki Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Yayımlanan World Population Review 2022 raporuyla beraber dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu. Peki, listenin ilk sıralarında hangi ülkeler yer almayı başardı? İnternet üzerinden paylaşılan rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Zeki Ülkeleri Listesi

Singapur (108) Hong Kong (108) Tayvan (106) Güney Kore (106) Japonya (105) Çin (104) İsviçre (102) Hollanda (102) Kuzey Kore (102) Makao (101) İzlanda (101) Finlandiya (101) Kanada (101) Belçika (100) Almanya (100) Birleşik Krallık (100) Avusturya (100) Yeni Zelanda (100) Norveç (99) İsveç (99) Lüksemburg (99) Danimarka (99) Çekya (99) Estonya (99) Avustralya (99) Fransa (98) Amerika Birleşik Devletleri (98) Macaristan (98) Moğolistan (98) Malta (97) İtalya (97) İspanya (97) Polonya (97) Rusya (96) Hırvatistan (95) Ukrayna (95) Portekiz (95) İrlanda (94) Vietnam (94) İsrail (94) Malezya (93) Gürcistan (92) Kazakistan (92) Yunanistan (92) Bulgaristan (91) Arjantin (90) Romanya (90) Türkiye (89) Tayland (89) Sırbistan (89)

NTV'deki habere göre dünyanın en akıllı ülkelerini gösteren rapor paylaşıldı. World Population Review 2022 olarak isimlendirilen raporda yer alan listede, çeşitli zeka testlerinden alınan puanlara göre belirlendi. Paylaşılan listenin liderliğini ortalama 108 IQ puan ile Singapur ve Hong Kong paylaştı.

Singapur ve Hong Kong'u ortalama 106 IQ puanına sahip olan Tayvan takip etti. Üçüncü sırada ise ortalama 106 IQ puan ile Güney Kore konumlandı. Ortalama 105 IQ puanına sahip olan Japonya, listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Toplamda 100 ülkenin yer aldığı listenin ilk yarısında Türkiye de yer aldı.

Listede Çin (104), İsviçre (102), Hollanda (102), Kuzey Kore (102), Makao (101), İzlanda (101), Finlandiya (101), Kanada (101), Belçika (100), İzlanda (101), Finlandiya (101), Kanada (101) ve Belçika (100) gibi ülkeler de konumlandı.

World Population Review 2022 raporunda yer alan liste ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dünyanın en zengin ülkeleri listesine de göz atabilirsiniz.