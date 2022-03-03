Dünyanın En Zengin Ülkeleri Sıralaması
Dünyanın en zengin ülkeleri listesi, çok sayıda kişinin merak ettiği sorunun yanıtını gözler önüne seriyor. İşte en zengin ülkeler listesinin bütün ayrıntıları!
Dünyanın en zengin ülkeleri listesi ile çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladık. Yüksek yaşam standardı, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, düşük işsizlik oranı gibi ögeler ile dikkatleri üzerinde toplayan ülkeler neler?
Rusya'nın En Büyük Teknoloji Şirketleri
Rusya geçtiğimiz yıllar içerisinde bilişim ve teknoloji ile ilgili yatırımlara gittikçe daha fazla önem vermeye başladı. Peki ama Rusya'nın en büyük teknoloji şirketleri neler? Sizler için hazırladığımız bu listede, Rusya merkezli en büyük bilişim şirketleri ile karşınızdayız.
Kişi başına düşen GSYİH, bir ülkenin refah durumu hakkında fikir edinmek açısından başvurulan bir ölçüt olarak görülür. Eğer kişi başına düşen GSYİH yüksek ise bu, ülkede yaşamakta olan vatandaşların iyi imkânlara sahip olduğu yönünde yorumlanabilir. Yaşamını iyi koşullar altında sürdürmekte olan insanların bulunduğu ülkeleri sıralarken bu ölçüte bağlı kaldık.
Dünyanın En Zengin Ülkeleri Listesi
|Ülke
|Nüfus
|Kişi Başına Düşen GSYİH
|Lüksemburg
|632.275
|122.740 dolar
|Singapur
|5,6 milyon
|102.742 dolar
|İrlanda
|4,9 milyon
|99.239 dolar
|Katar
|2,8 milyon
|97.262 dolar
|İsviçre
|8,6 milyon
|75.880 dolar
|Norveç
|5,3 milyon
|69.171 dolar
|Amerika Birleşik Devletleri
|329,5 milyon
|68.309 dolar
|Brunei
|437.483
|61.816 dolar
|San Marino
|33.938
|61.508 dolar
|Danimarka
|5,831 milyon
|61.478 dolar
1. Lüksemburg
- Nüfus: 632.275
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 122.740 dolar
Yüksek gelir seviyesi ve düşük işsizlik oranı ile tanınan Lüksemburg, dünyanın en zengin ülkesi konumunda. Yalnızca yüzde 1,1’lik enflasyon oranı ile dikkatleri üzerinde toplayan ülkenin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 122.740 dolar seviyesinde.
2. Singapur
- Nüfus: 5,6 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 102.742 dolar
Singapur, ekonomiyi üst seviyeye taşıyacak hiçbir doğal kaynağa sahil olmamasına rağmen en zengin ülkeler listesinde ikinci sırada konumlanmayı başarıyor. İmalat, lojistik ve hizmet sektörleri ile ön plana çıkan ülkenin ihracatlarının büyük bir kısmını biyoteknoloji ve kimyasallar oluşturuyor.
Üst düzey altyapı inşa eden Singapur, turizm sektörünü önemli ölçüde geliştirerek her yıl milyonlarca turistin ülkeyi ziyaret etmesini sağlıyor.
3. İrlanda
- Nüfus: 4,9 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 99.239 dolar
Yüksek yaşam standardı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran İrlanda, 99.239 dolar kişi başına düşen GSYİH ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. 4,9 milyon nüfusa sahip olan ülke turizm, tarım ve imalat sektörleri ile ön plana çıkıyor. İhracatların büyük bir kısmını yazılım, tekstil ve gıda gibi ürünler oluşturuyor.
4. Katar
- Nüfus: 2,8 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 97.262 dolar
Özellikle son 20 yıl içerisinde büyük bir yükselişe geçen Katar, petrol ve doğal gaz ihracatı ile ön plana çıkıyor. 2,8 milyon nüfusa sahip olan ülke, 97 bin 262 dolar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ile listenin dördüncü sırasında konumlanıyor.
5. İsviçre
- Nüfus: 8,6 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 75.880 dolar
Dünyanın en mutlu ve sağlık ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre’nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 75 bin 880 dolar seviyesinde. Ülke Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Değerli taşlar ve değerli metallerin ihracatları, yılda yaklaşık olarak 100 milyar dolar katkı sağlıyor. Ülke ayrıca her sene milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.
6. Norveç
- Nüfus: 5,3 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 69.171 dolar
Dünyadaki en yüksek yaşam standardına sahip ülke olan Norveç, gelişmiş eğitim sistemi, farklı sosyal güvenlik sistemi ve evrensel sağlık hizmetleri sayesinde insanı gelişme endeksinde ilk sırada yer aldığı biliniyor. Petrol ve gaz kaynaklarının ihracatı ekonomiye öncülük ederken deniz ürünleri, hidroelektrik, mineral, kereste de bu konuda önemli bir role sahip.
Ücretsiz eğitime yatırım yapılan ülkede çocuk yaşlarda üretkenliğin önemi öğretiliyor. Norveç’te işsizlik yüzde 3’ken yoksulluk ise yüzde 0,5 seviyesinde.
7. Amerika Birleşik Devletleri
- Nüfus: 329,5 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 68.309 dolar
Kaynak bakımından zengin arazilere sahip olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), erken yaşlardan itibaren teşvik edilen, üniversite bölümleri ve araştırma kurumları tarafından desteklenen girişimci zihniyete sahip.
8. Brunei
- Nüfusi: 437.483
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 61.816 dolar
Güney Asya’da yer alan Brunei, hızlı bir şekilde büyüyerek en zengin ülkelerden bir tanesi haline geldi. Yüzde 97’nin üzerinde okuma yazma oranına sahip olan ülkede kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 61 bin 816 dolar seviyesinde.
9. San Marino
- Nüfus: 33.938
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 61.508 dolar
Ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüyen San Marino, en zengin ülkeler listesinin dokuzuncu sırasında bulunuyor. 33 bin 938 nüfusa sahip olan ülkenin ihracatları arasında kumaş, mobilya, fayans, inşaat malzemeleri, boya gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca meyve ihracatı da ekonominin büyümesine katkı sağlıyor.
10. Danimarka
- Nüfus: 5,831 milyon
- Kişi Başına Düşen GSYİH: 61.478 dolar
5,831 milyon nüfusa sahip olan Danimarka’daki bazı önemli endüstriler arasında inşaat, tıbbi ve ulaşım ekipmanları, rüzgâr türbinleri vb. bulunuyor. 61 bin 478 dolar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ülke ağırlıklı olarak et, süt ürünleri, balık, petrol, ilaç ve makine ihraç ediyor.
Peki, siz liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR