Dünyanın En Zengin Ülkeleri Sıralaması

Dünyanın en zengin ülkeleri listesi ile çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladık. Yüksek yaşam standardı, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, düşük işsizlik oranı gibi ögeler ile dikkatleri üzerinde toplayan ülkeler neler?

Kişi başına düşen GSYİH, bir ülkenin refah durumu hakkında fikir edinmek açısından başvurulan bir ölçüt olarak görülür. Eğer kişi başına düşen GSYİH yüksek ise bu, ülkede yaşamakta olan vatandaşların iyi imkânlara sahip olduğu yönünde yorumlanabilir. Yaşamını iyi koşullar altında sürdürmekte olan insanların bulunduğu ülkeleri sıralarken bu ölçüte bağlı kaldık.

Dünyanın En Zengin Ülkeleri Listesi

Ülke Nüfus Kişi Başına Düşen GSYİH Lüksemburg 632.275 122.740 dolar Singapur 5,6 milyon 102.742 dolar İrlanda 4,9 milyon 99.239 dolar Katar 2,8 milyon 97.262 dolar İsviçre 8,6 milyon 75.880 dolar Norveç 5,3 milyon 69.171 dolar Amerika Birleşik Devletleri 329,5 milyon 68.309 dolar Brunei 437.483 61.816 dolar San Marino 33.938 61.508 dolar Danimarka 5,831 milyon 61.478 dolar

1. Lüksemburg

Nüfus: 632.275

Kişi Başına Düşen GSYİH: 122.740 dolar

Yüksek gelir seviyesi ve düşük işsizlik oranı ile tanınan Lüksemburg, dünyanın en zengin ülkesi konumunda. Yalnızca yüzde 1,1’lik enflasyon oranı ile dikkatleri üzerinde toplayan ülkenin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 122.740 dolar seviyesinde.

2. Singapur

Nüfus: 5,6 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 102.742 dolar

Singapur, ekonomiyi üst seviyeye taşıyacak hiçbir doğal kaynağa sahil olmamasına rağmen en zengin ülkeler listesinde ikinci sırada konumlanmayı başarıyor. İmalat, lojistik ve hizmet sektörleri ile ön plana çıkan ülkenin ihracatlarının büyük bir kısmını biyoteknoloji ve kimyasallar oluşturuyor.

Üst düzey altyapı inşa eden Singapur, turizm sektörünü önemli ölçüde geliştirerek her yıl milyonlarca turistin ülkeyi ziyaret etmesini sağlıyor.

3. İrlanda

Nüfus: 4,9 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 99.239 dolar

Yüksek yaşam standardı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran İrlanda, 99.239 dolar kişi başına düşen GSYİH ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. 4,9 milyon nüfusa sahip olan ülke turizm, tarım ve imalat sektörleri ile ön plana çıkıyor. İhracatların büyük bir kısmını yazılım, tekstil ve gıda gibi ürünler oluşturuyor.

4. Katar

Nüfus: 2,8 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 97.262 dolar

Özellikle son 20 yıl içerisinde büyük bir yükselişe geçen Katar, petrol ve doğal gaz ihracatı ile ön plana çıkıyor. 2,8 milyon nüfusa sahip olan ülke, 97 bin 262 dolar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ile listenin dördüncü sırasında konumlanıyor.

5. İsviçre

Nüfus: 8,6 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 75.880 dolar

Dünyanın en mutlu ve sağlık ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre’nin kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası 75 bin 880 dolar seviyesinde. Ülke Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Değerli taşlar ve değerli metallerin ihracatları, yılda yaklaşık olarak 100 milyar dolar katkı sağlıyor. Ülke ayrıca her sene milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

6. Norveç

Nüfus: 5,3 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 69.171 dolar

Dünyadaki en yüksek yaşam standardına sahip ülke olan Norveç, gelişmiş eğitim sistemi, farklı sosyal güvenlik sistemi ve evrensel sağlık hizmetleri sayesinde insanı gelişme endeksinde ilk sırada yer aldığı biliniyor. Petrol ve gaz kaynaklarının ihracatı ekonomiye öncülük ederken deniz ürünleri, hidroelektrik, mineral, kereste de bu konuda önemli bir role sahip.

Ücretsiz eğitime yatırım yapılan ülkede çocuk yaşlarda üretkenliğin önemi öğretiliyor. Norveç’te işsizlik yüzde 3’ken yoksulluk ise yüzde 0,5 seviyesinde.

7. Amerika Birleşik Devletleri

Nüfus: 329,5 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 68.309 dolar

Kaynak bakımından zengin arazilere sahip olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), erken yaşlardan itibaren teşvik edilen, üniversite bölümleri ve araştırma kurumları tarafından desteklenen girişimci zihniyete sahip.

8. Brunei

Nüfusi: 437.483

Kişi Başına Düşen GSYİH: 61.816 dolar

Güney Asya’da yer alan Brunei, hızlı bir şekilde büyüyerek en zengin ülkelerden bir tanesi haline geldi. Yüzde 97’nin üzerinde okuma yazma oranına sahip olan ülkede kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 61 bin 816 dolar seviyesinde.

9. San Marino

Nüfus: 33.938

Kişi Başına Düşen GSYİH: 61.508 dolar

Ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüyen San Marino, en zengin ülkeler listesinin dokuzuncu sırasında bulunuyor. 33 bin 938 nüfusa sahip olan ülkenin ihracatları arasında kumaş, mobilya, fayans, inşaat malzemeleri, boya gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca meyve ihracatı da ekonominin büyümesine katkı sağlıyor.

10. Danimarka

Nüfus: 5,831 milyon

Kişi Başına Düşen GSYİH: 61.478 dolar

5,831 milyon nüfusa sahip olan Danimarka’daki bazı önemli endüstriler arasında inşaat, tıbbi ve ulaşım ekipmanları, rüzgâr türbinleri vb. bulunuyor. 61 bin 478 dolar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan ülke ağırlıklı olarak et, süt ürünleri, balık, petrol, ilaç ve makine ihraç ediyor.

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