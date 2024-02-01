Fenomenlerin El Konulan Lüks Otomobilleri Arka Sokaklar Dizisinde! (Video)

Sosyal medya fenomenlerinin el konulan lüks arabaları Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. Söz konusu otomobiller, 18 yıldır yayın hayatına devam eden dizinin 662. bölümün çekimleri sırasında kullanıldı.

Fenomenlerin El Konulan Lüks Arabaları Arka Sokaklar'da

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan Arka Sokaklar dizisi, sosyal medya fenomenlerinin el konulan lüks araçlarını kullandı. 2 Şubat tarihinde yayımlanacak yeni bölümün tanıtım videosunda "Rıza Baba" ve ekibine lüks araç veriliyor.

El konulan ve polis aracına dönüşen lüks otomobiller, Arka Sokaklar dizisinde kullanıldı.pic.twitter.com/xpYWFi0vgL — Tamindir.com (@Tamindir) February 1, 2024

Son dönemde özellikle sosyal medya fenomenleri ve kazançlarına yönelik sürdürülen operasyonlar sonrası birçok sayıda otomobile de el konulmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi" ifadelerini kullanmıştı.