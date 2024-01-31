Amazon Türkiye, Kargo Paketleme Stratejisini Değiştiriyor: Ekstra Kutu ve Ambalaj Kaldırılıyor!

Amazon Türkiye, çevre dostu bir adım atarak yeni bir program başlattı. Bu program kapsamında, belirli ürünleri üreticinin orijinal paketinden başka ek bir ambalajlama yapmadan, sadece adres etiketi ekleyerek müşterilere teslim etmeye başladı.

Şirket, özellikle mutfak aksesuarları, spor ekipmanları ve ofis malzemeleri gibi binlerce ürünü bu çevre dostu uygulamaya dahil etti. Amazon Türkiye'nin bu adımı, çevresel etkisini azaltma ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Yeni uygulama, paket başına teslimat emisyonlarını azaltarak gönderilerin daha hafif olmasını sağlıyor ve müşterilere geri dönüştüreceği ekstra Amazon karton kutuları veya zarfları azaltma imkanı sunuyor.

Eğer ürün ek ambalajlama yapılmadan orijinal paketiyle gönderilmeye uygunsa, müşterilere ödeme sırasında ürünün "içinde ne olduğunu gösteren" bir paketle teslim edileceğini içeren bir mesaj gösteriliyor.

Siparişlerini gizlemek isteyen müşteriler ise "ek Amazon ambalajı olmadan gönderilir" seçeneğini tercih ederek birçok ürün için açılır menüyü kullanabiliyor. Bu adım, hem çevre dostu bir yaklaşımı destekliyor hem de müşterilere daha fazla seçenek sunuyor.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, müşterilerin hızlı, güvenli ve çevreci teslimatlar istediğini belirterek, "Yeni ambalaj programımız, fazladan ambalaj kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor ve yalnızca ürünü korumak için gerekli olduğunda ekstra bir karton veya zarf kullanmayı amaçlıyor" dedi.

Marriott ayrıca, müşterilerin zaman zaman hediyeleri sürpriz bozulmasın diye ek ambalaj tercih edebileceklerini ve bu nedenle "içindekini gizle" seçeneği sunulduğunu belirtti.

Bu seçeneği tercih eden müşterilerin ürünlerinin, ek bir ücret olmadan ek ambalaj ile paketlenmeye devam edileceğini ifade etti. Amazon Türkiye'nin bu uygulaması, çevre dostu bir yaklaşımı desteklemenin yanı sıra müşterilere de daha fazla seçenek sunmayı amaçlıyor.