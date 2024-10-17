Kira Ödemelerinde Yeni Dönem! Cezalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Eğer bir ev sahibi ya da kiracıysanız muhtemelen kira ödemelerinin elden değil de banka aracılığı ile yapılması gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Eğer bu kurala uymuyor ve bir şey olmaz diye düşünüyorsanız size kötü bir haberimiz var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğiyle, ev ve iş yerlerinde elden yapılan kira ödemelerine usulsüzlük cezası verilmesini sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elden Kira Ödemelerine Ceza Kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelirle mücadele etmek için var gücüyle çalışıyor. Bu doğrultuda son hedef ise kira gelirlerini beyan etmeyenler. Bakanlık, iş yeri ve konut kiralarında ödemelerin sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu tuttu. Aksi durumda ise cezalar yolda.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar, böyle bir durumda 5 bin TL'den az olmamak kaydıyla kira bedelinin en az yüzde 10'u kadar usulsüzlük cezası kesilmesini öngörüyor. Üstelik bu işlem her yapıldığında bir ceza daha kesilebiliyor. Bir yılda kesilebilecek maksimum ceza sınırı ise 20 milyon TL.

Üstelik burada sorumluluk sadece bir tarafta değil. Hem mal sahibi hem de kiracı bu kurallara uymak zorunda. Aksi durumda iki taraf da ceza alabilecek. Söz konusu durum günlük ve haftalık gibi kısa süreli kiralamalar için de geçerli. Yani iki günlük İstanbul seyahatinizde kalacak bir ev bulduysanız bile ödeme PTT ve banka ile kira ödemesi şeklinde yapılmalı.

Eğer siz de bu şekilde kira alıyor ya da ev sahibinizin talebi üzerine elden kira ödemesi yapıyorsanız acilen değişiklik yapsanız iyi olacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınanan önlemler, kayıt dışı kira gelirini önlemek için yardımcı olacka mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.