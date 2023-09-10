Elon Musk'ın Dünyaca Ünlü Şarkıcıdan Bir Çocuğu Daha Olduğu Ortaya Çıktı!

Ünlü milyarder Elon Musk, sahibi olduğu şirketlerin yanı sıra yaptığı evliliklerle de konuşuluyor. Teknolojide olduğu gibi magazin dünyasında da gündemden düşmeyen Musk'ın çocuk sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.

Bu haberin 12 Eylül'de The New York Times gazetesinde yayınlanacak olan biyografisinden öğrenildiği ortaya çıktı. İşte Elon Musk'ın gizli çocuğu ve annesi...

Ünlü Şarkıcı Grimes'tan İki Çocuğu Daha Vardı!

Elon Musk'ın bugüne kadar toplamda on çocuğu olduğu biliniyordu. Bunlardan ikisi ünlü şarkıcı Grimes ile olan birlikteliklerinde dünyaya gelmişti.

Musk ve Grimes'ın takma adı "Y" olan 1 yaşındaki kızları Exa Dark Sideræl ve takma adı "X" olan 3 yaşındaki oğulları X Æ A-12 adında iki adet çocuğu var.

Ancak yeni çıkan habere göre Musk'ın Grimes'tan bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Üçüncü çocuklarının isminin Techno Mechanicus olduğu söylendi. Çocuğun cinsiyeti veya doğum tarihiyle ilgili ise henüz bir bilgi yok.

Grimes ve Elon, 2018-2021 yılları arasında aşk yaşamıştı. Üçüncü çocuk haberinden önce Grimes'ın çok dikkat çekici bir paylaşımı olmuştu. Şarkıcının yazdıktan hemen sonra sildiği paylaşımında şu ifadeler vardı:

“Shivon’a söyle engelimi kaldırsın ve Elon’a oğlumu görmeme izin vermesini ya da lütfen avukatıma cevap vermesini söyle. Ailemi tamamen parçalayan bu duruma rağmen şu ana kadar bu çocukların fotoğrafını görmeme bile izin verilmedi.”

Grimes'ın bu söylemi, aslında üçüncü çocuk sinyalini önceden vermişe benziyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Elon Musk'ın üç farklı kadından toplam 10 değil 11 çocuğu olduğu öğrenildi.

Peki sizce Musk'ın henüz bilmediğimiz gizli çocukları var mıdır? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.