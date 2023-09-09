X Bir Davaya Daha Bulaştı: Bu Sefer Davayı Açan Elon Musk!

Daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi X, Elon Musk'ın emriyle şirketlerin içerik moderasyon uygulamaları hakkında ayrıntıları açıklamalarını gerektiren bir yasa nedeniyle Kaliforniya eyaletine dava açıyor.

AB 587 olarak bilinen yasa, sosyal medya şirketlerinin nefret söylemi, aşırıcılık, yanlış bilgilendirme ve diğer konuları ele alış biçimleri ve dâhili moderasyon süreçleri hakkında bilgi yayınlamalarını gerektiriyor.

X'in avukatları yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve sansüre yol açacağını savunuyor.

X, Kaliforniya Eyaletine Dava Açtı

Şirket dava dilekçesinde, "yasanın, X Corp. gibi şirketlere anayasal olarak korunan söylemleri kaldırmaları, itibarsızlaştırmaları ya da önceliklerini azaltmaları yönünde baskı yapma amacı ve muhtemel etkisi olduğunu" belirtti.

X, yasaya karşı muhalefetinde yalnız değil. Önlem bazı aktivistler tarafından desteklense de bir dizi şirket de AB 587'ye karşı çıktı. Meta, Google, TikTok ve diğer teknoloji şirketlerini temsil eden bir ticaret grubu olan Netchoice, geçen yıl AB 587'nin kötü niyetli kişilerin şirketlerin güvenlik önlemlerinden kaçmasına yardımcı olacağını ve kurallarını uygulamalarını zorlaştıracağını savundu.

Aynı zamanda AB 587'nin destekçileri, büyük platformların şeffaflığını arttırmak için bunun gerekli olduğunu söylediler. AB 587'yi yazan Meclis Üyesi Jesse Gabriel, X'in davasına cevaben "X'in saklayacak bir şeyi yoksa, bu tasarıya hiçbir itirazları olmamalı." dedi.

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