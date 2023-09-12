Elon Musk İddiaları Yalanladı: "Sadece Ölmeye Yakın Maymunlara Çip Takıyoruz"

Elon Musk, beyin implantı girişimi Neuralink'in araştırma deneyleri sırasında maymunları öldürdüğüne dair haberleri yalanladı ve bunun yerine testlerin yalnızca "ölmek üzere" olan maymunlar üzerinde yapıldığını iddia etti.

Neuralink, geçen yıl beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin denemeleri sırasında sekiz hayvana ötenazi uyguladığını kabul etti ancak Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi'nin (PCRM) maymunlara "aşırı acı" çektirdiği yönündeki suçlamalarını reddetti.

Hayvan hakları grubu Neuralink'i şirketin Kaliforniya Üniversitesi Davis Primat Merkezi'ndeki laboratuvarında "yetersiz hayvan bakımı" yapmakla suçladı ve Hayvan Refahı Yasası'nın dokuz kez ihlal edildiğini iddia etti.

Elon Musk, Neuralink Şirketine Yönelik Merak Edilen Soruyu Yanıtladı

Neuralink geçen yıl yayınladığı bir blog yazısında hayvan deneyleri sicilini savunmuş ve "hayvanlarla mümkün olan en insani ve etik şekilde çalışmaya kesinlikle kararlı olduğunu" iddia etmişti. Firma yine de "tüm yeni tıbbi cihaz ve tedavilerin" insanlar üzerinde denenmeden önce hayvanlar üzerinde test edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Neuralink CEO'su Elon Musk, konunun X'teki takipçilerinden biri tarafından gündeme getirilmesinin ardından, girişimin hayvanlar üzerindeki test uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı. Elon Musk, "Neuralink implantının bir sonucu olarak hiçbir maymun ölmedi. İlk implantlarımızda, sağlıklı maymunlara yönelik riski en aza indirmek için ölmeye yakın maymunları kullandık." dedi.

Musk, 2016 yılında yapay zekâyı insan beyniyle birleştirmek amacıyla Neuralink şirketini kurmuştu. Teknoloji milyarderine göre implant edilen bir çip işitme ve görmeyi iyileştirebilirken, aynı zamanda daha fazla muhakeme ve kaygı giderme gibi "gelişmiş yetenekler" de sunabilir.

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