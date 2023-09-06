Elon Musk'ın Twitter'ı Alabilmek İçin SpaceX'ten Borç Aldığı Ortaya Çıktı!

Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk, Twitter'ı (bugünlerde X olarak biliniyor) 44 milyar dolara satın aldığı ay, SpaceX'ten 1 milyar dolar borç aldığı ortaya çıktı.

Habere göre bahsi geçen kredi Ekim ayında onaylandı ve Musk'ın SpaceX hisseleriyle desteklendi. Musk, Twitter'ın kontrolünü aldığı aynı ay içinde ise kredinin geri çekilmesini tamamladı.

Elon Musk İddiaları Reddetse de Gerçek Ortaya Çıktı

Musk, Tesla'nın da aralarında bulunduğu şirketlerindeki hisselerini sık sık krediler için teminat olarak kullanıyor ve bu pek çok kişi ve yatırımcı tarafından tepki görüyor. Elon Musk'a yönelik daha önce ortaya çıkan SpaceX'i Twitter'ı satın almak için kullandığına yönelik iddialar bu haberle birlikte artık doğrulanmış gibi görünüyor.

Mart ayı itibariyle Musk, SpaceX'in %42 hissesini ve oy gücünün yaklaşık %79'unu elinde bulundurarak en büyük hissedarı konumundaydı. SpaceX'in bir önceki yılın sonunda yaklaşık 4,7 milyar dolar nakit ve menkul kıymeti bulunuyordu.

Yatırımcılar Musk'ın Eylemlerinden Rahatsız

2022 yılında Elon Musk, Twitter anlaşmasından önce ve sonra Tesla hisselerinin önemli bir bölümünü satarak toplamda yaklaşık 40 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi ve bu durum elektrikli otomobil üreticisindeki yatırımcıları endişelendirdi. Nisan 2023'te Tesla, Musk'ın şirketteki hisselerini borçlanma için teminat olarak kullanmasına ilişkin daha katı kurallar getirdi.

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