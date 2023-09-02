Elon Musk'ın SpaceX'i ile Apple Bir Araya Geldi: Yeni Ortak Proje!

Apple geçtiğimiz yıl iPhone 14 serisinde uydu üzerinden acil durum çağrısı hizmetini tanıtmıştı. Bu özelliğin 12 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 15 serisinde de yer alması muhtemel. Yeni bir rapor ise Apple'ın iPhone'larında uydu bağlantısını geliştirmek için yeni projeler üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Apple ve uydu ortağı Globalstar'ın, iPhone'lardaki uydu üzerinden acil durum çağrısı özelliğini geliştirecek yeni uydular fırlatmak için SpaceX ile birlikte çalıştığı bildirildi.

SpaceX ve Globalstar Apple İçin Uydu Fırlatacak

Anlaşmanın bir parçası olarak Globalstar, bu özellik için iletişim ağını geliştirecek yeni uyduları fırlatmak üzere SpaceX'e 64 milyon dolar ödeyecek. Ödemeler bugünden itibaren başlayıp uyduların uzaya fırlatılmasının beklendiği 2025 yılında sona erecek şekilde zaman içinde taksitler hâlinde yapılacak.

Uydu üzerinden acil durum çağrısı özelliği Apple tarafından geçtiğimiz yıl iPhone 14 modelleriyle birlikte tanıtılmıştı. Bu teknoloji, iPhone kullanıcılarının hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı içinde olmadıklarında bile acil servislerle iletişime geçmelerine olanak tanıyor.

Tüm bunlara ek olarak Globalstar, mevcut ve gelecekteki ağ kapasitesinin %85'ini Apple'ın iPhone'larına tahsis etmeyi kabul etti. Globalstar ayrıca tüm personel, yazılım, uydu sistemleri ve daha fazlasını sağlayacak ve minimum kalite ve kapsama standartlarını koruyacak.

Uydu üzerinden acil durum çağrısı özelliği hâlen daha sınırlı ülkelerde kullanılabiliyor olsa da gelecekteki bu uydu fırlatmalarıyla tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

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