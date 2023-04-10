İlk Çeyrekte En Çok İhracat Yapan İller Belli Oldu

2023 yılının ilk çeyreğinde en çok ihracat yapan iller açıklandı. Paylaşılan verilere göre Türkiye'nin ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında artışla beraber 61,6 milyar dolar oldu. En fazla ihracat yapan şehir ise İstanbul oldu.

En Çok İhracat Yapan İller Listesi

İstanbul (24 milyar 446 milyon dolar) Kocaeli (4,55 milyar dolar) Bursa (yaklaşık 4 milyar dolar) İzmir (3,6 milyar dolar) Ankara (2,7 milyar dolar) Gaziantep (2,23 milyar dolar) Sakarya (1,4 milyar dolar) Manisa (1,3 milyar dolar) Denizli (1,07 milyar dolar)

TRT Haber'deki habere göre 2023 yılının ilk çeyreğinde en çok ihracat yapan şehirler listesinin ilk sırasında 24 milyar 446 milyon dolarla İstanbul yer aldı. İkinci sırada 4,55 milyar dolar ile Kocaeli bulunuyor. Kocaeli'yi yaklaşık 4 milyar dolar ile Bursa takip etti.

Dördüncü sırada 3,6 milyar dolar ile İzmir, beşinci sırada 2,7 milyar dolar ile Ankara, altıncı sırada 2,23 milyar dolar ile Gaziantep, yedinci sırada 1,4 milyar dolar ile Sakarya yer alıyor. Sakarya'yı 1,3 milyar dolar ile Manisa takip etti. Dokuzuncu sırada ise 1,07 milyar dolar ihracat yapan Denizli bulunuyor.

İlk çeyrekte ihracatı 100 milyon doları aşan şehirler arasında Adana, Eskişehir, Trabzon, Aydın, Balıkesir, Antalya, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Samsun, Mardin, Hatay, Mersin, Çorum, Şırnak ve Muğla, Konya, Kayseri de yer alıyor.

En Yüksek İhracat Artışı Hangi İlde Gerçekleşti?

Yılın ilk çeyreğinde en yüksek ihracat artışı yüzde 565 oran ile Tunceli'de gerçekleşti. Tunceli'nin ihracatı 822 bin dolar oldu. Bu ili yüzde 561 ile Muş, yüzde 55,7 oran ile Adıyaman takip etti.