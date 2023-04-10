Sorun Çözülemiyor: Samsung Üretimde Kesintiye mi Gidecek?

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı iletken talebinde yaşanan ve fiyatların düşmesinde etkili olan küresel gerileme yüzünden küçük çaplı rakiplerinin izinden giderek çip üretiminde kesinti yapacak.

Yetkililer ve analistler tarafından daha önce hiçbir açıklama yapılmayan dünyanın en büyük bellek yongası üreticisinin alışılmadık üretim kesintisi, ilk çeyrek karının %96 oranında düşüşe geçti.

Samsung Kar Kaybını Görmezden Geldi

Reuters'ın haberine göre yatırımcılar, sektörün liderlerinden biri olan Samsung'un son dokuz ayda %70'e yakın düşen çip fiyatlarını destekleyeceğini düşünerek kar kaybını göz ardı etti.

Eylül ayından bugüne, erken işlemlerde en büyük artış %4.5 olurken, Samsung rakibi Hynix hisseleri %5,6 arttı. Akıllı telefon ve bilgisayar üreticileri, pandemi döneminde tüketici cihazlarına talebin artmasıyla çip stoğu yapmıştı. Şu an enflasyonun geldiği durumla birlikte müşteri alımı azaldı ve stokların eritilmesi kararı alındı.

Samsung, küresel ekonomi ve stoklarını tüketmeye odaklanan müşterilerin alımlarının yavaşlaması sebebiyle bellek talebinin ciddi oranda düştüğünü paylaştı. Yapılan açıklama şu şekilde: "Bellek yongalarının üretimini, özellikle de tedariki güvence altına alınmış ürünlerin üretimini büyük çapta düşürüyoruz."

Üretim kesintisinin miktarını açıklamayan Samsung, daha önce üretim hatlarını yenilemek için duraklamalar gibi küçük ayarlamalar yapacağını ve tam bir kesintinin söz konusu olmayacağına yönelik sinyal verdi.

Çip Satışı ile Birlikte Samsung'un Karı Azaldı

Teknoloji devinin kısa bir ön kazanç açıklamasında yer alan bilgiye göre Ocak - Mart aylarındaki çalışma karının bir önceki yıla oranlar 14,12 trilyon wondan 600 milyar wona gerilediği tahmin edildi. Bu durum da Samsung için son 14 yılın en düşük çeyrek karı olarak nitelendirildi.

Analistler, her ne kadar çip satış krizi yaşansa da Samsung'un ilk çeyrekte performansını artırabileceği ve bellek yongası fiyatlarına karşı toparlanma sürecine geçiş yapabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili Hyundai Motor Securities araştırma müdürü Greg Roh: "Samsung'un üretim kesintilerinden bahsetmesi, mevcut çöküşün gerçekten ne kadar kötü olduğunun bir kanıtı." şeklinde bir açıklama yaptı.

Samsung, bölümlere göre dağılımlar da dahil olmak üzere ayrıntılı kazançlarını bu ay içinde paylaşacak.