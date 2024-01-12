Türkiye’de En Çok İlana Konan 2. El Otomobiller Açıklandı
Türkiye’de en çok ilana konan 2. el otomobiller listesi paylaşıldı. Peki, listede hangi araba modelleri yer alıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Türkiye’de en çok ilana konan 2. el otomobiller belli oldu. Listede Opel'den Fiat'a Toyota'dan Volkswagen'e kadar çeşitli markaların bazı otomobil modelleri bulunuyor. Peki, listenin ilk sırasında hangi araba yer alıyor?
Türkiye’de En Çok İlana Konan 2. El Otomobiller Listesi
- Renault Clio
- Opel Astra
- Renault Megane
- Ford Focus
- Fiat Egea
- Toyota Corolla
- Volkswagen Passat
T24'teki habere göre Türkiye'de en fazla ilana konan ikinci el arabalar listesinin ilk sırasında Renault Clio yer alıyor. Bu otomobil modelini Opel Astra takip ediyor. Üçüncü sırada ise Renault şirketinin Megane isimli araba modeli konumlandı.
Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli üretici Ford'un Focus isimli otomobil modeli bulunuyor. Ford Focus'u Fiat Egea takip ediyor. Altıncı sırada Toyota Corolla yer alırken yedinci sırada ise Volkswagen Passat modeli bulunuyor.
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