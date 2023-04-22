En Çok Kitap Okuyan Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden elde edilen veriler doğrultusunda en çok kitap okuyan ülkeler belli oldu. Peki, gerçekleştirilen çalışmaya göre Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

İnsanların haftalık okumaya harcadığı ortalama zamanı göz önünde bulundurularak oluşturulan çalışmaya gazete, dergi, fiziksel kitaplar ve çevrim içi yazılı içerik dahil olmak üzere tüm okunabilir içerikler puanlamaya dahil edildi.

Gerçekleştirilen çalışmaya göre Türkiye, dünyanın en çok kitap okunan ülkeleri listesinde 18. sırada yer aldı. Türkiye'de okumaya ayrılan zamanın haftalık ortalama 5 saat 54 dakika olduğu belirtildi.

En Çok Kitap Okuyan Ülkeler Listesi

Hindistan (Haftalık ortalama 10 saat 42 dakika) Tayland (Haftalık ortalama 9 saat 24 dakika) Çin (Haftalık ortalama 8 saat) Filipinler (Haftalık ortalama 7 saat 36 dakika) Mısır (Haftalık ortalama 7 saat 30 dakika) Çekya (Haftalık ortalama 7 saat 24 dakika) İsveç (Haftalık ortalama 7 saat 6 dakika) Fransa (Haftalık ortalama 6 saat 54 dakika) Macaristan (Haftalık ortalama 6 saat 48 dakika) Suudi Arabistan (Haftalık ortalama 6 saat 48 dakika)

NTV'deki habere göre en çok kitap okunan ülkeler listesinin ilk sırasında Hindistan yer aldı. Hindistan'da okumaya ayrılan zamanın haftalık ortalama 10 saat 42 dakika olduğu açıklandı. İkinci sırada ortalama 9 saat 24 dakika ile Tayland konumlanırken Çin ise 8 saat ile üçüncü sırada bulunuyor.