En İyi Online Kitap Okuma Siteleri

Kitaplara dokunmak ve sayfalarının kokusunu alarak okumak çoğu kitapsever için oldukça kıymetli. Ne var ki ekonomik şartların ağırlaşması ve zaman yetersizliği bazen buna izin vermiyor. Online kitaplar tam da bu konuda ekonomik, pratik ve kolay ulaşılabilir bir alternatif.

İnternette binlerce e-kitap arasından size uygun olanları edinip dijital ortamda okumanıza olanak tanıyan ücretsiz online kitap okuma siteleri bulunuyor. Buralarda roman, şiir, gezi, biyografi, tarih, tıp, sanat gibi farklı kategorilerden kitaplar okuyabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için en iyi online kitap okuma platformları hakkında detaylı bilgileri paylaşacağız.



Online Kitap Okuma Siteleri

Google Play Kitaplar

Altkitap

İBB Atatürk Kitaplığı

Open Library

Internet Archive

Apple Books

Kitapindir.in

Rakuten Kobo

E-Devlet E-kitap

OpenCulture

Google Play Kitaplar

2002 yılından beri hizmet veren Google Play Kitaplar, çok sayıda lisanslı kitabı kullanıcılara sunuyor. Önizleme özelliği sayesinde yayımcı izni dahilinde bazı kitapların belli bir kısmına göz atabilirsiniz. Çok sayıda dil desteği bulunan online kitap sitesinde Türkçe ve yabancı kitaplara ulaşabilirsiniz.

Altkitap

Altkitap, Türkiye'nin ilk online kitap hizmeti sunan platformu. Kullanıcılara ücretsiz hizmet veren site, yeni yazarlara destek oluyor ve onların kitaplarını kullanıcılarla buluşturuyor. 2000 yılında kurulan ve o zamandan bugüne çok sayıda kullanıcısı olan online kitap mağazasından ücretsiz faydalanabilirsiniz.

İBB Atatürk Kitaplığı

Atatürk Kitaplığı e-arşivinde bulunan kitaplara ulaşabileceğiniz sitede çok sayıda online kitap bulunuyor. Özellikle yazılı tarihi eserlere meraklı olanların faydanabileceği bu platformda çeşitli koleksiyonları inceleyebilirsiniz.

Open Library

Farklı dillerde yazılmış online kitapların sunulduğu Open Library, tüm dünyada oldukça sık ziyaret edilen kaliteli e-kitap hizmetlerinden biri. Site üzerinden kitap okuyanın yanı sıra ilginizi çeken kitaplar hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Farklı arama seçenekleriyle size uygun kitaplara ulaşmanızı sağlayan site, oldukça hızlı ve pratik kullanımıyla öne çıkan siteler arasında.

Internet Archive

Dünyanın en büyük çevrimiçi kitap sitelerinden biri olan Internet Archive, 20 milyondan fazla kitap ve yazılı içeriği ile zengin bir arşive sahip. Site üzerinden istediğiniz kitabı EPUB, DJVU, MOBI, PDF gibi farklı formatlardan birini seçerek 2 haftalığına ödünç alabilirsiniz.

Apple Books

Sadece Apple kullanıcılarına erişim imkanı tanıyan platform, Apple cihazlarla birlikte gömülü olarak sunulan uygulamaya giriş yaparak kullanılabilir. Ücretli ve ücretsiz kitaplara ulaşabileceğiniz uygulamada seçimlerinize göre size uygun kitapları öneri olarak sunma özelliği de bulunuyor. Ayrıca Apple Books üzerinden kendinize özel kitap listeleri oluşturabilirsiniz.

Kitapindir.in

Yerli ve yabancı yazarların kitapları hakkında bilgi edinmenizi kolaylaştıran Kitapindir.in, satın almadan önce fikir edinmek istediğiniz kitapların önizlemelerini PDF veya uPUB formatında indirmenize izin veriyor. İndirilen içerikleri en fazla 24 saat bilgisayarınızda tutabiliyorsunuz. Eğer kitabı beğenirseniz site size güvenilir kitap satın alma sitelerinden satın almanızı sağlayan seçenekler sunuyor.

Rakuten Kobo

PC veya Mac bilgisayarınız üzerinden online kitaplar okumanıza ve satın almanıza olanak tanıyan Rakuten Kapo, geniş kitap arşivine sahipi ücretsiz bir platformdur. Türkçe veya İngilizce kitaplar bulabileceğiniz sitede birçok farklı kategoride arama yaparak ücretli veya ücretsiz e-kitap seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

E-Devlet E-kitap

E-devlet sistemi üzerinden sunulan bu e-kitap hizmetinde yüzlerce kitabı 60 güne kadar ödünç alabilirsimiz. Aynı zamanda bu hizmet size kitapların 60 sayfaya kadar çıktılarını almanıza da imkan tanıyor. Hizmetten faydalanmak için ülkemizdeki herhangi bir halk kütüphanesine üyeliğinizin olması yeterli.

OpenCulture

OpenCulture, internetteki içerikleri merkezileştirmeyi ve bu içerikleri derleyip kullanıcılara kolayca ulaştırmayı hedefleyen bir online kitap sitesi. Bu platform üzerinden e-kitap, sesli kitap, film gibi içeriklere ulaşabilir, hatta online kurslara dahi katılabilirsiniz.