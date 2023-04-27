Türkiye’de En Çok Merak Edilen Markalar Açıklandı

Şikayetvar, Türkiye'de en çok merak edilen markalar listesi paylaştı. Paylaşılan listede KFC'den Bisu'ya Kiwi Home'dan Dyo Boya'ya kadar pek çok marka yer alıyor. Rapora ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de En Çok Merak Edilen Markalar Listesi

Ak Yatırım

Heifer

QNB Finansivent

Aras Hukuk

Kariyer Kapısı

Başkent Doğalgaz

Bilyoner

Viagogo

Webtapu

Acar Hukuk Bürosu

Takehiq.com

Biletalsat.com

Bisu

Ziraat Yatırım

Alia Ajans

Halk Yatırım

Tonny Black

Kiwi Home

KFC

Dyo Boya

Garanti BBVA Yatırım

Goodyear

Fuzul Ev

Ipsos

Wise

MediaMarkt

Şikayetvar, Trend100 listesi paylaştı. Listede markaların Şikayetvar sitesinde bulunan sayfalarına gelen ziyaretçi artışının yüzdelik oranı yer alıyor. Üzerine tıklandığında ise markaların son bir hafta içerisinde daha çok hangi konular ile gündeme geldiği görülüyor.

Şu anda listenin ilk sırasında yüzde 579 oranında ziyaret artışıyla Ak Yatırım bulunuyor. Listede ayrıca Halk Yatırım, Kiwi Home, KFC, Bisu, Ziraat Yatırım, Heifer ve QNB Finansivent dahil olmak üzere toplamda 100 marka bulunuyor. Markaların tamamına Şikayetvar'ın Trend100 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Trend100 listesinin şikâyet sayılarına göre değil, söz konusu markalara ait sayfalardaki ziyaretçi artış oranına göre oluşturulduğunu belirtmek gerekiyor.