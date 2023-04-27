Türkiye’de En Çok Merak Edilen Markalar Açıklandı
Oldukça popüler bir hizmet olan Şikayetvar tarafından paylaşılan listeyle beraber Türkiye'de en çok merak edilen markalar belli oldu. İşte listenin detayları!
Şikayetvar, Türkiye'de en çok merak edilen markalar listesi paylaştı. Paylaşılan listede KFC'den Bisu'ya Kiwi Home'dan Dyo Boya'ya kadar pek çok marka yer alıyor. Rapora ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Türkiye'de En Çok Merak Edilen Markalar Listesi
- Ak Yatırım
- Heifer
- QNB Finansivent
- Aras Hukuk
- Kariyer Kapısı
- Başkent Doğalgaz
- Bilyoner
- Viagogo
- Webtapu
- Acar Hukuk Bürosu
- Takehiq.com
- Biletalsat.com
- Bisu
- Ziraat Yatırım
- Alia Ajans
- Halk Yatırım
- Tonny Black
- Kiwi Home
- KFC
- Dyo Boya
- Garanti BBVA Yatırım
- Goodyear
- Fuzul Ev
- Ipsos
- Wise
- MediaMarkt
Şikayetvar, Trend100 listesi paylaştı. Listede markaların Şikayetvar sitesinde bulunan sayfalarına gelen ziyaretçi artışının yüzdelik oranı yer alıyor. Üzerine tıklandığında ise markaların son bir hafta içerisinde daha çok hangi konular ile gündeme geldiği görülüyor.
Şu anda listenin ilk sırasında yüzde 579 oranında ziyaret artışıyla Ak Yatırım bulunuyor. Listede ayrıca Halk Yatırım, Kiwi Home, KFC, Bisu, Ziraat Yatırım, Heifer ve QNB Finansivent dahil olmak üzere toplamda 100 marka bulunuyor. Markaların tamamına Şikayetvar'ın Trend100 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trend100 listesinin şikâyet sayılarına göre değil, söz konusu markalara ait sayfalardaki ziyaretçi artış oranına göre oluşturulduğunu belirtmek gerekiyor.
Türkiye'nin En Hızlı İnternetini Sunan Şirketler Açıklandı
Gerek ülkemizde gerek Dünya'da hız testi konusunda en doğru sonuçları sağlayan firmalardan biri olan Speedtest, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin Türkiye'deki en hızlı internet sağlayan şirketleri konu aldığı yeni bir rapor yayınladı.
YORUMLAR