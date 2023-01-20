Türkiye'nin En Hızlı İnternetini Sunan Şirketler Açıklandı

Gerek ülkemizde gerek Dünya'da hız testi konusunda en doğru sonuçları sağlayan firmalardan biri olan Speedtest, geride bıraktığımız 2022 yılının son çeyreğine ilişkin Türkiye'deki en hızlı internet sağlayan şirketleri konu aldığı yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre ülkemizde en hızlı interneti 2022 yılının son çeyreğinde mobil platformlarda Turkcell, sabit internetlerde TurkNet sağladı.

Speedtest üzerinden gerçekleştirilen hız testleri kapsamında hazırlanan 2022 yılının son çeyreğine ilişkin raporlara göre ülkemizde mobil platformlarda en yüksek hızı 52.78 Mbps ile Turkcell sunarken, Turkcell'i açık ara farka rağmen 28.94 Mbps ile Türk Telekom takip etti. Üçüncü sırayı ise 16.28 Mbps hız ile Vodafone aldı.

Mobil İnternetin Lideri Turkcell, Sabit İnternetin Lideri TurkNet Oldu

Sabit internetlere geçtiğimizde en yüksek hızı sağlayan 55.82 Mbps ile TurkNet olurken, onu 37.27 Mbps ile Turksat Kablo takip etti. Bu iki şirketi ise 37.16 Mbps ile Turkcell, 24.84 Mbps ile Vodafone ve 24.25 Mbps ile Türk Telekom izledi. Gecikme verilerinde ise 13 ms ile ilk sırayı TurkNet alırken, onu 20 ms ile Türk Telekom ve Turksat Kablo takip etti.

Ülkemizdeki hızların globaldeki sıralamasına baktığımızda ise mobil internet hızlarında ortalama 31.26 Mbps ile 141 ülke arasından ülkemiz 66. sırayı alırken, sabit internette ortalama 31.70 Mbps ile 178 ülke arasından 106. sırada yer alıyor. İlk sıra mobil platformlarda 169.51 Mbps hız ile Katar'a giderken, sabit internette ise 225.71 Mbps hız ile Singapur'a gidiyor.

Peki siz hangi operatörden kaç mbps hız kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.