LinkedIn'e Göre En Popüler Meslekler (2023)

LinkedIn verilerine göre 2023 yılında en popüler meslekler belli oldu. Peki, son beş yıl içerisinde yükselişte olan meslekler hangileri? Şu anda iş arayışında olan pek çok kişi tarafından merak edilen listeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

2023'te En Popüler Meslekler Listesi

Oyun tasarımcısı

Blokzincir geliştiricisi

Büyüme uzmanı

Müşteri başarı uzmanı

Oyun sanatçısı

Yapay zekâ mühendisi

Oyun geliştiricisi

Hasta ilişkileri sorumlusu

Konsept sanatçısı

Yazılım kalite güvence mühendisi

Robotik mühendisi

Veri mühendisi

Back end developer

3D modelleme uzmanı

İş dünyasında yer alan insanlar ile iletişim kurmanıza imkân tanıyan sosyal medya platformu LinkedIn, son beş yılda en hızlı büyüyen meslekleri sıraladı. Paylaşılan liste ile beraber 2023 yılında en popüler mesleklerin neler olduğu belli oldu.

Paylaşılan listenin ilk sırasında oyun tasarımcısı yer alıyor. Listede ayrıca oyun geliştiricisi de bulunuyor. Eğer bir video oyununun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız oyun nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Listenin ikinci sırasında blokzincir geliştiricisi yer alırken üçüncü sırada ise büyüme uzmanı bulunuyor. Büyüme uzmanını müşteri başarı uzmanı ve oyun sanatçısı takip ediyor. Listede ayrıca yapay zekâ mühendisi ve hasta ilişkileri sorumlusu da yer alıyor.

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