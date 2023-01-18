LinkedIn'e Göre En Popüler Meslekler (2023)
LikedIn verilerine göre 2023'te en popüler meslekler hangileri? İşte son beş yılda en hızlı büyüyen mesleklerin yer aldığı listeye ilişkin tüm ayrıntılar!
LinkedIn verilerine göre 2023 yılında en popüler meslekler belli oldu. Peki, son beş yıl içerisinde yükselişte olan meslekler hangileri? Şu anda iş arayışında olan pek çok kişi tarafından merak edilen listeye dair merak edilen detaylar haberimizde.
2023'te En Popüler Meslekler Listesi
- Oyun tasarımcısı
- Blokzincir geliştiricisi
- Büyüme uzmanı
- Müşteri başarı uzmanı
- Oyun sanatçısı
- Yapay zekâ mühendisi
- Oyun geliştiricisi
- Hasta ilişkileri sorumlusu
- Konsept sanatçısı
- Yazılım kalite güvence mühendisi
- Robotik mühendisi
- Veri mühendisi
- Back end developer
- 3D modelleme uzmanı
İş dünyasında yer alan insanlar ile iletişim kurmanıza imkân tanıyan sosyal medya platformu LinkedIn, son beş yılda en hızlı büyüyen meslekleri sıraladı. Paylaşılan liste ile beraber 2023 yılında en popüler mesleklerin neler olduğu belli oldu.
Paylaşılan listenin ilk sırasında oyun tasarımcısı yer alıyor. Listede ayrıca oyun geliştiricisi de bulunuyor. Eğer bir video oyununun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız oyun nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Listenin ikinci sırasında blokzincir geliştiricisi yer alırken üçüncü sırada ise büyüme uzmanı bulunuyor. Büyüme uzmanını müşteri başarı uzmanı ve oyun sanatçısı takip ediyor. Listede ayrıca yapay zekâ mühendisi ve hasta ilişkileri sorumlusu da yer alıyor.
Geleceğin Meslekleri: En Çok Kazandıran Meslekler
Geleceğin meslekleri, geçmişten süregelen çoğu meslek gibi insan gücü odaklı değildir. İnsan gücü odaklı çoğu mesleğin de sonunun geldiğinin görüldüğü günümüz dünyasında çağı yakalamak için yeni nesil mesleklere odaklanmak gerekiyor.
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