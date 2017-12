Oyun sektörü son zamanların en revaçta sektörü halini almaya başladı. Bu denli büyümenin etkileri arasında elbette grafik işlemcilerinin gücündeki hızlı artışında etkisi bulunuyor. Ayrıca Ubisoft, Rockstar Games, Electronics Arts, Crytek ve Bungie gibi dev firmaların yanı sıra artık Indie Developers adıyla andığımız bağımsız oyun geliştiricilerinin sayısındaki artış da oyun sektörünü canlandıran başlıca etmenlerin arasında yer alıyor. Özellikle son 2-3 yıllık süreçte hem mobil hemde bilgisayar platformları için büyüklü küçüklü ekipler ortaya çıkmaya başladı. Bu yazıda ise oyunların nasıl yapıldığına, kaç kişiye ihtiyaç olduğuna ve hangi programlama dillerine gereksinim duyulduğunu aktarmaya çalışacağım. Böylece oyun programlamayla ilgilenen meraklıların akıllarındaki soruları da giderebilmeyi amaçlıyorum.

Oyun Nasıl Yapılır?

Bir oyun geliştirmek için öncelikle oyun motoru adı verilen yardımcı programlardan yararlanmak gerekmektedir. Paralısından ücretsizine kadar pek çok oyun motoru ise şu an oyun geliştiricilerine hizmet etmektedir. Unity 3D, Unreal Engine, CryEngine ve Game Maker gibi programlarla oyunlar yapılabildiği gibi bazı büyük firmalar ise kendi oyun motorlarını geliştirmektedirler. Böylece oyunlarında daha esnek bir yapıyla kaliteli işler ortaya koyabilmektedirler. Örneğin, GTA'nın yapımcısı olan Rockstar Games kendi oyun motorunu kullanmaktadır. Oyun motorlarıyla grafik, animasyon, ses ve modellerin birbiriyle ilişkisi kodlanır.

Oyunlar Hangi Programlama Diliyle Yazılır?

Oyun motorlarının yapısına göre farklı programlama dillerini kullanarak oyun yapabilirsiniz. Örneğin, Unity 3D ile C# ve JavaScript dillerini kullanabilirken CryEngine ile C++ dilini kullanabiliyorsunuz. Ancak açık konuşmak gerekirse Java, C# ve C++ en çok kullanılan oyun programlama dilleri arasında yer alıyor. Bu dillerin donanım seviyesine daha yakın olması nedeniyle cihazları yormayacak ve daha fazla performans sağlayacak oyunlar yazılabiliyor. Mobil platformlarda ise şu an en çok kullanılan dilleri Java ve C# olarak söyleyebilirim. Oyun programlamaya başlayacakların bu programlama dillerinden en az bir tanesine adapte olması gerektiğini de belirtmeliyim.

Oyun Stüdyoları Kaç Kişilik Ekiplerden Oluşur?

Giriş paragrafında da belirttiğim gibi son yıllarda oyun sektörüne ciddi yatırım yapıldı. Böylece hem oyuncu hem de oyun geliştirici sayısında artış yaşandı. Bazı oyun motorlarının da platform bağımsız oyun geliştirmeyi desteklemesiyle 2 kişiden başlayan oyun ekipleri oluşmaya başladı. Bu nedenle bu soruya kesin bir cevap vermek malesef mümkün değil. Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle üzerine konuşulan oyuna karar vermek gerekiyor. Bilgisayar ve konsol gibi yüksek özellikli platformlara oyun geliştirilen ekiplerin 20 ile 100 arasında bir sayıda olduğunu söyleyebilirim. Mobil oyun konusunda ise daha önce de dediğim gibi oyunun büyüklüğüne bağlı olarak 2 kişiden başlayıp 20-30 kişiye kadar bu sayı artabilir. Mesela ülkemizde yer alan mobil oyun stüdyosu Gram Games büyük bir şirketten oluşurken, oyunlarıyla dünyaya nam salan Soner Kara, sadece grafiker olan abisiyle birlikte çalışmaktadır.

Oyun Programlamaya Nasıl Başlayabilirim?

Eğer kararınız bir mobil oyun yapıp gelir elde etmek ise önünüzde aşmanız gereken uzun bir yol bulunuyor. Ancak ilk etapta programlama dili ve oyun motoru kullanmayı öğrenmelisiniz. Ayrıca hangi programlama dilini öğrenip, hangi oyun motorunu kullacağınızı da uzun süre düşünmeniz gerekiyor. Bu aşamaları atlattıktan sonra oyunda kullanacağınız grafikler için biraz destek almanız gerekecek. Ancak ben yetenekliyim çizerim diyorsanız da Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop gibi grafik programlarına hakim olmalısınız. Eğer grafikleri oluşturmakta sıkıntı çekerseniz de yanınıza bir ortak bulabilir ya da bazı internet sitelerinden ücretli ve ücretsiz olarak grafikler edinebilirsiniz. Bundan sonrası ise artık oyunu kodlayıp son haline getirmek, hemen ardından da markete yüklemek. Başarılı bir oyun programcısı olmak için uzun süreler tecrübe edinmeniz ve programala kültürüne aşina olmanız gerekiyor. Bazı üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde Oyun Programlama adı altında verilen dersi de alarak iyi bir oyun programcısı olabilirsiniz. Ayrıca özel kurslara yazılabileceğiniz gibi internet üzerinden eğitim videoları da izleyebilirsiniz.