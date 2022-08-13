Geleceğin Meslekleri: En Çok Kazandıran Meslekler

Geleceğin meslekleri, geçmişten süregelen çoğu meslek gibi insan gücü odaklı değildir. İnsan gücü odaklı çoğu mesleğin de sonunun geldiğinin görüldüğü günümüz dünyasında çağı yakalamak için yeni nesil mesleklere odaklanmak gerekiyor.

Bundan seneler önce teknoloji henüz bugünkü gibi gelişmişlikte olmadığından yeni iş olanaklarını muhtemelen kimse tahmin bile edememişti. Bugün gelinen noktada çoğu mesleğin yerini makinelere bıraktığı görülüyor.

Bugün mevcut birçok mesleğin yakın bir gelecekte yine makineler tarafından ele geçirileceği öngörülüyor. Evet, bazı mesleklerin sonu geliyor ama bununla birlikte yeni iş imkânları da doğuyor.

Dönemin şartlarına uyum sağlamak önemli ama bunu ortada eylem olmadan başarmanız imkânsıza yakındır. Çağı yakalamak gibi iyi bir amaç doğrultusunda hareket eden herkesin yapmak isteyeceği meslekleri bu yazıda sıralıyoruz.

Siz de böyle bir amacın peşinden gidiyorsanız asla yok olmayacak meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya başlayabilirsiniz.

Geleceğin Meslekleri Nelerdir?

Yazılım mühendisliği

Dijital içerik üreticiliği

UI / UX tasarımcılığı

Veri analisti

E-sporculuk

Blockchain mühendisliği

Yapay zekâ geliştiricisi

Siber güvenlik uzmanlığı

Bilgi sistemleri müdürü

Pazarlama müdürü

Halkla ilişkiler müdürü

Bilgi teknolojileri müdürü

Oyun geliştiriciliği

Robotik mühendisliği

Web geliştiriciliği

SEO Uzmanlığı

Bütün bunlar yeni nesil mesleklerdir. Bunun üzerinden kaç sene geçerse geçsin, bu meslekler unutulamayacak kadar önemlidir. Dilerseniz gelin, bu mesleklerin neden bu kadar önemli olduğunu öğrenelim.

Yazılım Mühendisliği

Dünyanın neresine giderseniz gidin, yazılım mühendisi olarak iş bulabilirsiniz. Yazılım geliştiricileri olmadan muhtemelen teknoloji şu anki olduğu seviyeye gelemezdi. Bu nedenle onlara hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor.

Unutmamalısınız ki bir yazılım geliştiricisi olarak her alanda uzman olmanıza gerek yoktur. Kendinize bir alan belirleyip o alanda ilerlemeniz en doğrusu olacaktır.

Yazılım mühendisi olmak istiyorsanız yazılım mühendisi nasıl olunur sorusunu yanıtladığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Dijital İçerik Üreticiliği

Sosyal medya, insanların bir parçası hâline geldi. Bu artık kabullenmeli ve buna göre hareket edilmelidir. YouTube ve Facebook gibi platformlar başlangıçta sadece eğlenmek için kullanılsa da zamanla çoğu insanın gelir kapısına dönüştü.

Hitap ettiğiniz kitle sayesinde markalar size sadece bir ürünü göstermeniz karşılığında çok yüksek miktarlarda ödeme yapabilir. Tabii, kitleye hitap etmek de kolay bir iş değildir. Bunu bilerek dijital içerik üreticiliğine başlamalısınız.

UI / UX Tasarımcılığı

UI tasarımcı, bir uygulama ya da web sitesinin nasıl göründüğü ile ilgilenirken UX tasarımcı ise kullanıcıların bu uygulama ya da web sitesi ile nasıl etkileşime girdiği ile ilgilenir. Her ikisi de geleceğin meslekleri olarak görülür.

UI ve UX tasarımcılarının en önemli görevi, kullanıcıların karmaşık bir arayüz karşısında kötü bir deneyim yaşamasının önüne geçmek ve kullanıcının hizmetten memnun kalmasını sağlamaktır.

Web siteleri, uygulamalar geliştirilirken birçok aşamada aktif olarak rol oynarlar. Sektör bakımından da bir sınırlama yoktur.

Veri Analisti

Milyonlarca insanın davranışlarını, tercihlerini, ilgi alanlarını not aldığınızı ve bunları senelerdir sakladığınızı, notlarınızı zaman zaman açıp güncellediğinizi düşünün. Bunları nasıl analiz edersiniz? Daha doğrusu, bu verileri ne için kullanırsınız?

Veri analistleri, çok sayıda verinin analiz edilmesi sürecinde kilit bir rol oynuyor. Kayıtlı verileri analiz edip raporlamak ve şirketin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak, veri analistlerin en önemli görevlerindendir.

E-Sporculuk

Valorant, Counter Strike: Global Offensive, League of Legends ve çok daha fazlası. Bu rekabetçi oyunlardan en az birini daha önce oynamış ya da YouTube gibi web sitelerinde gezinirken bu video oyunlarına denk gelmişsinizdir.

Eskiden uzman oyunculara bu kadar fazla ödeme yapılmıyordu çünkü e-spor geleneksel spor gibi yaygınlaşmamıştı. Daha sonra en çok kazandıran mesleklerden biri e-sporculuk oldu. Tabii, bu işin doğrudan içinizde olmak zorunda değilsiniz. E-spor koçluğu da yapabilirsiniz.

Bir e-spor koçunun görevleri arasında strateji belirlemek ve oyuncuları motive etmek gibi görevler vardır. İyi bir strateji belirlemek için iyi bir oyun geçmişinizin olması gerektiğini unutmamalısınız.

Blockchain Mühendisliği

Blockchain mühendisliği, merkezi olmayan uygulamalar (dApps) geliştirmeye odaklanan nispeten yeni bir meslektir. Bu uygulamalar, meraklı üçüncü gözlere karşı korumalı bir işlem gerçekleştirmeyi sağlayan blockchain teknolojisini kullanır.

Şu an blockchain mühendislerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. Bu alana özel bir ilginiz varsa çevrim içi kurslara katılmayı düşünebilirsiniz.

Yapay Zekâ Geliştiricisi

Yapay zekâ geliştiricisi için geleceğin meslekleri altında ayrıca bir başlık açmamızın sebebi, sadece buna odaklanan geliştiricilerin olmasıdır. Yapay zekâ, insan zekâsını taklit ederek geliştirilen sistemdir. Bu alana bu kadar çok ağırlık verilmesinin en önemli sebebi ise diğer birçok meslekte olduğu gibi insanların üzerindeki yükü azaltmaktır.

Sayısız insanın bir araya gelerek günlerce çalışması ile yapabileceği tespitleri çok daha kısa sürede ve çok daha az maliyetle yapay zekâ yapabilir. Üstelik insanlar tarafından yapılan tespitlerde yanılma payı her zaman vardır. Bazen gözden kaçırılan kendisi küçük ama etkisi büyük detaylar olabilir.

Yapay zekâ bir insan olmadığı için bu tür aksiliklerin yaşanma ihtimali daha düşüktür. Bu nedenle de birçok alanda aktif olarak kullanılmaya çalışılıyor.

Siber Güvenlik Uzmanlığı

Siber güvenlik uzmanı, asla yok olmayacak meslekler arasında yer alan birkaç nadir meslekten biridir. Bunun nedenini sadece yaşanan güvenlik ihlallerini kontrol etseniz bile öğrenebilirsiniz.

Bir siber güvenlik uzmanı, mevcut güvenlik açıklarını ve tehditleri tespit etmenin ve bunları kuruluşa zarar vermesini engellemenin yanı sıra iletişim becerilerine de sahip olmalıdır çünkü ekipler arasında iletişim olmazsa olmazlardandır.

Bilgi Sistemleri Müdürü

Bilgi sistemleri müdürü genellikle bir şirketin bilgi işlem departmanında üst düzey bir yetkilidir. Şirketin mevcut teknolojisini değerlendirmek, iyileştirmeler yapmak, strateji geliştirmek, tavsiyede bulunmak gibi görevleri vardır.

Donanımdan yazılıma ve hatta yazılımdan güvenliğe kadar hemen hemen her konuda tavsiyede bulunabilir. Elbette ki bunu yaparken maliyet ve fayda gibi faktörleri de hesaba katar.

Bilgi sistemleri müdürünün birçok konuda uzman olmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle bilgi sistemleri müdürü olmak için dört yıllık bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği gibi mühendislik programlarından mezun olmak gerekiyor.

Pazarlama Müdürü

Pazarlama müdürü, bir ürün, hizmet, marka ve benzerleri hakkında bilgi vermekten ve müşterileri satın almaya, takip etmeye teşvik etmekten sorumludur.

Bazı pazarlamacılar, sosyal medya pazarlaması ve içerik pazarlaması gibi tek bir pazarlama türüne yoğunlaşırken bazıları ise genel olarak bütün pazarlama türlerine aynı oranda ağırlık verir. Pazarlama müdürünün görevi ise pazarlama departmanında yer alan personellerin en iyi şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Ekip hâlinde çalışmalara uyum sağlama, iyi iletişim ve süreci özenli bir şekilde yürütme, bir pazarlama müdüründe olmazsa olmaz özelliklerdendir.

Halkla İlişkiler Müdürü

PR yöneticisi olarak da bilinen halkla ilişkiler müdürü, ölmeyecek mesleklerden biridir çünkü tüketim çağında yaşanmakta ve markalar birbirleri ile sürekli rekabet hâlindedir. Halkla ilişkiler müdürü ise markanın rekabette öne geçmesini sağlamak için marka bilinirliğini arttırmaya yönelik stratejiler geliştirilmesini sağlamaktır.

Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde eğer yeterince iyi bir şekilde tanıtılmazsa muhtemelen o ürünü satın alan kişi çok fazla olmayacaktır. PR yöneticileri ise tüketicinin bir marka ya da ürün hakkında olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlayarak, bu ürünleri satın almaya yönlendirerek markanın kâr elde etmesine yardımcı olur.

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Bilgi teknolojileri müdürü, bir şirkette her şeyin yolunda gitmesi için ihtiyaç duyulan profesyonellerdir. Projeleri denetlemek ve daha iyi hâle getirmek için ekip çalışmasında iyi olması gerekir. Bu kişilerin ayrıca problemleri çözmekte de başarılı olması gerekiyor ve her şeyden önemlisi, bir lider gibi davranması gerekiyor.

Oyun Geliştiriciliği

Bir oyun geliştiricisi olursanız ister Android ister iOS ister PC (masaüstü) ister oyun konsolu için video oyunu geliştirin, her hâlükârda ihtiyaç duyulan bir konumda olursunuz. Oyun geliştiricileri, video oyununun geliştirilmesinin her aşamasında aktif olarak yer alır.

Basit mobil oyunlar tek başına geliştirilebilse de daha büyük video oyunları söz konusu olduğunda birden fazla oyun geliştiricisinin iş birliği yapması gerekebilir. Bununla birlikte hiçbir destek almadan, sadece indie (bağımsız) oyun geliştirerek büyük kitlelere ulaşabilirsiniz.

Robotik Mühendisliği

Robotik mühendisliği, yirmi birinci yüzyılın en yükselişte olan mesleklerinden biridir. Geleceğin meslekleri arasında muhtemelen en çok kazandıran mesleklerden biri olan robotik mühendisliği, güvenlikten imalata kadar birçok sektörde büyük bir öneme sahiptir.

Bir robotik mühendis mutlaka analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Geliştirme sürecinin hemen hemen her aşamasında aktif olarak yer alır. Buna sorun giderme aşaması da dahildir.

Web Geliştiriciliği

Web geliştiricileri, bir kuruluşun ya da kişinin web sitesini tasarlar ve gelecekte meydana gelebilecek sorunları takip ederek anında müdahale eder. Bununla birlikte zaman zaman yenilikler de yapabilir. Web sitesinin performansını optimize etmekten de sorumludur.

SEO Uzmanlığı

Arama motoru optimizasyonu gittikçe daha karmaşıklaşan arama motorları karşısında daha önemli hâle geliyor. Bu noktada ise karşımıza arama motoru optimizasyonu uzmanları çıkıyor. Bir SEO uzmanı, web sitelerinin arama motorlarında daha sık ve ön sıralarda çıkmasını sağlamaktan sorumludur.

Bunun yanı sıra web sitesinin performansını da düzenli olarak takip eder. Web geliştiricileri ve içerik oluşturucuları ile iletişim hâlinde olur. Trendleri takip ederek web sitesinin gelecekte daha iyi bir yere ulaşmasının nasıl sağlanacağı yönünde bir strateji belirler.

Geleceğin meslekleri, teknoloji geliştikçe ortaya çıkan yeni iş olanakları ile artmaya devam ediyor. Belki bundan birkaç gün ya da birkaç yıl sonra yeni meslekler yükselişe geçebilir. Gelecekteki teknolojik gelişmeler, bizi yakın zamanda ne tür mesleklerin beklediği konusunda fikir sahibi yapabilir.

Örneğin Virgin Galactic şu anda uzay turizmi projesine ağırlık veriyor. Uzay yolculukları çok sık yapılmaya başlandığında uzay turu rehberine ihtiyaç olabilir. Çok yakın bir gelecekte bir meslek hâline gelmesi beklenemez ama buna çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz.

Peki, sizin ilgilendiğiniz bir yeni nesil meslek var mı? Bunu aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.