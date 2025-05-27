Elektrikli otomobil trendi her geçen gün daha da büyüyor ve tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda pek çok marka farklı fiyat ve sınıf kategorisinde otomobiller üreterek piyasaya sürüyor. Bu otomobiller arasında yaşanan fiyat farkları tüketicilerin kafasını karıştırıyor zira farklı fiyat farklı kredi ve taksit oranları pek çok kişiyi düşündürüyor. Bizde sizler için en ucuz elektrikli otomobilleri listeledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller Listesi!

Citroën e-C3 – 1 milyon 100 bin TL

Citroën e-C3 Aircross – 1 milyon 250 bin TL

Fiat 500e – 1 milyon 285 bin TL

Hyundai Inster – 1 milyon 320 bin TL

Opel Frontera Electric – 1 milyon 345 bin TL

BYD Dolphin – 1 milyon 365 bin TL

Opel Corsa-e – 1 milyon 370 bin TL

Togg T10X (V1 RWD) – 1 milyon 430 bin TL

MG4 Electric – 1 milyon 380 bin TL

Renault Megane E-Tech – 1 milyon 500 bin TL

Türkiye’de elektrikli araç pazarı her geçen gün büyürken tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de “en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller” oluyor. Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de satışta olan ve binek segmentinde değerlendirilen en ucuz elektrikli araçlar belli oldu. Listede toplamda 10 model yer alırken tüm araçların fiyatı 1,5 milyon TL’nin altında kalıyor.

Listenin başında 1 milyon 99 bin TL’lik fiyatıyla Citroen e-C3 yer alıyor. Ve onu yine Citroen’in SUV versiyonu olan e-C3 Aircross takip ediyor. Fiat 500e ve Hyundai’nin yeni modeli Inster gibi şehir içi kullanım için uygun kompakt araçlar da erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Opel’in yeni Frontera Electric modeli ve Corsa-e markanın elektrikli hamlesinde iddialı seçenekler olarak öne çıkıyor. Çinli üretici BYD’nin Dolphin modeli ise fiyat-menzil dengesi açısından kullanıcıların ilgisini çeken bir diğer seçenek.

Yerli üretim Togg T10X geniş iç hacmi ve farklı menzil seçenekleriyle listeye 1 milyon 432 bin 600 TL başlangıç fiyatıyla giriyor. MG4 Electric ve Renault Megane E-Tech modelleri de performans, tasarım ve teknoloji odaklı tercihlerin başında geliyor.

Bu 10 modelin ortak noktası tam boy otomobil sınıfında yer almaları ve mikro mobilite ya da şehir içi mini araç kategorisinde olmamaları. Dolayısıyla, bu liste gerçek anlamda binek araç arayanlar için güncel ve işlevsel bir referans niteliği taşıyor.

Elektrikli araç teşvikleri, yakıt tasarrufu ve bakım maliyetlerindeki avantajlar düşünüldüğünde, bu fiyat aralığındaki modeller Türkiye’de elektrikli mobiliteye geçiş sürecini hızlandırabilir. Ancak haberi bitirirken son bir hatırlatma daha yapalım. Bahsi geçen listedeki fiyatlar otomobil üreticilerinin internet sitelerinden alınan fiyatlardır.

Pek çok otomobil markası internet fiyatlarının üzerine çeşitli indirimler yaparak otomobilleri daha cazip rakamlara satın almanızı sağlamakta. Bu sebeple daha detaylı bilgi için size en yakın yetkili satıcı ile iletişime geçiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...