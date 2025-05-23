Tripörtör Modası Yeniden Geliyor: Elektrikli Fiat Tris Tanıtıldı!

Elektrikli araçların hayatımızdaki yeri giderek artıyor. Bu kapsamda pek çok marka kompakt, elektrikli ancak güçlü otomobilleri tüketicilere sunuyor. Bu konuda çalışmalar yapan Fiat elektrikli triportör modelini tanıttı. Türkiye'de özellikle 90'lı yıllarda oldukça popüler olan tripörtörler pek çok esnaf ve kobi tarafından sıkça kullanıldı. Peki elektrikli tripörtör Fiat Tris tüketicilere neler sunacak? İşte detaylar...

Fiat Tris Teknik Özellikleri

Fiat Tris, üç tekerlekli yapısıyla geleneksel ticari araçlardan ayrılıyor. Toplam uzunluğu 3,17 metre olan bu araç, yoğun şehir içi trafikte kolay hareket edebilmesi için kompakt ölçülerde tasarlanmış. Aracın arkasında yer alan kargo alanı 685 litre hacme sahip ve 550 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu alan, standart paletlerle uyumlu olacak şekilde yapılandırılmış. Tris’in yükleme ve taşıma kapasitesi, küçük işletmeler ve kurye hizmetleri gibi sektörler için pratik bir çözüm sunuyor.

Aracın güç sistemi 48 voltluk elektrikli motor üzerine kurulmuş. Motor 12 beygir güç ve 44 Nm tork üretebiliyor. Azami hızı saatte 45 kilometre olarak belirlenmiş. Batarya kapasitesi ise 6,9 kWh ve tam dolu bir batarya ile 90 kilometreye kadar menzil sağlanabiliyor. Bu mesafe, şehir içi günlük kullanımlar için yeterli seviyede. Şarj süresi ise ev tipi 220V prizle yüzde 80 doluluğa yaklaşık üç buçuk saatte ulaşabiliyor.

Tam şarj için ise toplamda dört saat kırk dakika gerekiyor. Fiat Tris, özellikle yeni pazarlara yönelik bir stratejiyle tanıtıldı. İlk etapta Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde satışa sunulması hedefleniyor. Aracın Avrupa sertifikasyonuna da uygun geliştirilmiş olması, ilerleyen dönemlerde Avrupa şehirlerinde de yer alabileceğine işaret ediyor. Fiat, bu modeli Fas’taki üretim tesislerinde hayata geçirecek.

Üretimin bu bölgede yapılması, maliyet avantajı sağlamasının yanı sıra yerel pazarlara yakınlığıyla da lojistik avantajlar sunuyor. Fiat Tris, şehir içi yük taşımacılığı alanında yeni bir ihtiyaca yanıt veren sade ve kompakt bir araç olarak tanıtıldı. Düşük enerji tüketimi, kısa şarj süresi ve yüksek manevra kabiliyeti gibi özellikleriyle, özellikle küçük işletmeler ve dağıtım firmaları için dikkate değer bir seçenek haline gelebilir. Geliştirildiği pazarlarda olumlu geri dönüşler alması halinde, bu segmentteki benzer araçların artış göstermesi muhtemel görünüyor.

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