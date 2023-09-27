Bakan Koca Açıkladı: Eris Varyantı Nedeniyle Kısıtlama Gelecek mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı hakkında yeni açıklama yaptı. Peki, yeni varyant nedeniyle kısıtlama uygulanacak mı? İşte sorunun yanıtı!
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldüğü açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile beraber kısıtlama gelip gelmeyeceği belli oldu.
Kısıtlama Gelecek mi Sorusu Yanıtlandı
Hürriyet'teki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm mutasyonların etkilerini ve değişiklikleri takip ediyoruz. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok" dedi.
Bakan Koca, "Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil" sözlerini kullandı ve şu şekilde devam etti:
"Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok fakat bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz. Risk gruplarında olup, grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Riskli grupta yer alan ve tanımlanmış kişilere grip aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır."
"Bildiğiniz gibi Eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük, fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Paniğe gerek yok" ifadelerine yer veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Tüm vatandaşlarımız biliyor; hasta olanların kendilerini izole etmeleri, topluma çıkmamaları, riskli olan kişilerin özellikle kendilerini korumalarını, onların da kalabalık ortamlardan uzak durması, illa gerekiyorsa da o durumda maske kullanmalarını öneriyoruz."
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