Benzin ve Motorine Beklenen İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlanmıştı. Birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi. Son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin ve motorin fiyatlaryla ilgili sevindiren haber geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında önemli indirimler yapılacak.

Uluslararası akaryakıt piyasasındaki değişken durumlar, sürekli olarak benzin ve motorin fiyatlarının artış ve azalış göstermesine neden oluyor. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin benzin ve motorin fiyatlarına etkisi sürüyor.

Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı şu anda 22.75 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.

19 Aralık Benzin ve Motorin Fiyatları