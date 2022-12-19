Benzin ve Motorine Beklenen İndirim Geliyor

Geçtiğimiz gün gelen zammın ardından benzin ve motorine beklenen indirim geliyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve Motorine Beklenen İndirim Geliyor
Barış Bulut
Barış Bulut -

Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlanmıştı. Birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi. Son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin ve motorin fiyatlaryla ilgili sevindiren haber geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında önemli indirimler yapılacak.

Uluslararası akaryakıt piyasasındaki değişken durumlar, sürekli olarak benzin ve motorin fiyatlarının artış ve azalış göstermesine neden oluyor. Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin benzin ve motorin fiyatlarına etkisi sürüyor.

Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde 77 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı şu anda 22.75 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18.51 TL'den satılıyor.

Benzin ve Motorine Beklenen İndirim Geliyor

19 Aralık Benzin ve Motorin Fiyatları

  Benzin(lt) Fiyatı Motorin(lt) Fiyatı
İstanbul 18.50 TL 22.82 TL
Ankara 18.71 TL 22.98 TL
İzmir 18.70 TL 23.08 TL

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