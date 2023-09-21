Facebook Logosu Değiştirildi: Yenilenen Logo Nasıl Görünüyor?

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürmeyi başaran sosyal medya platformu Facebook logosu değiştirildi. Meta tarafından yenilenen logonun eski logo ile arasında büyük bir fark bulunmuyor. Şirket ayrıca emoji ile tepki verme özelliğinde ve renk paletinde de bazı yeniliklerin altına imza attı.

Facebook'un Yenilenen Logosu Nasıl Görünüyor?

Uzun yıllar önce hizmet vermeye başlayan Facebook'un logosu zaman içerisinde birçok kez değiştirildi. Bu değişim sürecinde logo daha modern bir görünüme kavuştu. Meta, popüler sosyal medya platformunun logosunu bir kez daha yeniledi.

Önceki logo açık maviden koyu maviye doğru bir renk geçişi içeriyordu. Yeni logoda daha koyu bir mavi tonu tercih edildi. Logonun üzerinde yer alan f harfinde ise çok küçük değişiklik yapıldı. Aşağıdaki görselde sol kısımda yer alan eski logo, sağ tarafta konumlanan ise yeni logo.

Meta, yayımladığı blog yazısında yeni iyileştirmelerin her biri, uygulamanın kimliğinin önemli bir unsuru olarak tasarımın tamamında daha fazla uyum sağladığını belirtti ve "Yenilenen logonun tanıdık ama aynı zamanda uygulamada dinamik, gösterişli ve zarif olmasını sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların bir gönderiye, yoruma veya hikâye paylaşımına yanıt vermesinin görsel bir yolu olan emoji ile tepki verme özelliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Bunların yanı sıra renk paletinde de ufak bir yenilik yapıldı.

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