Facebook'un Haber Sekmesi Kapanıyor: Peki Hangi Ülkelerde?

Meta, yayınladığı blog yazısında Facebook News olarak bilinen Haber sekmesini kapatacağını duyurdu. Aralık ayından itibaren kullanımı sonlandırılacak olan Haber sekmesinin kaldırılmasında birçok sebep var.

Kullanıcılar haber içeriklerini yayınladıkları ve bağlantılara erişebildikleri hesaplarına giriş yapmaya devam edebilecek.

Hangi Ülkelerde Kapanacak?

Facebook'un Haber sekmesi daha önce Çevrim içi Haber Yasası sebebiyle Kanada'dan kaldırılmıştı.

Facebook ve Instagram'daki haberler kaldırıldıktan sonra Kanada Miras Bakanı Pascale St-Onge, diğer ülkelerin de benzer yasaları çıkarmayı düşündüklerini açıklamıştı.

Şirketin yeni çıkan blog yazısında ise Haber sekmesinin 2023'ün Aralık ayının başından itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya'dan kaldırılacağı açıklandı. Sekmenin kaldırılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi uygulamanın hizmet alanı.

Şirket, Haber sekmesini birincil hizmetleri arasında yer almadığı mesajını verdi. Çünkü insanların Facebook'a girmesinin amacının haber veya politik bir şeyler okumak olmadığını söyledi.

Kullanıcıların esas amacının diğer insanlarla tanışmak ve onlarla bağlantı kurmak olduğunu belirtti. Haber sekmesi, Facebook akışının %3'ünden daha azını oluşturuyor.

Bu sebeple haberler, kullanıcıların uygulamada gördüğü içeriklerin küçük bir kısmını oluşturuyor. Haberleri görüntüleme özelliği tamamen kaldırılmasa da sekmenin işlevini yitirmesine karar verildi.

Meta, kullanıcıların güvenilir bilgiye ulaşabilmesi için ayrıca çalıştıklarını dile getirdi.

Uluslararası Doğrulama Ağı tarafından sertifikalandırılmış bağımsız üçüncü taraf teyitçilerle çalıştığını, dünya çapında 60'tan fazla dilde içerik inceleyen 90'dan fazla bağımsız doğrulama kuruluşuyla ortaklık kurduğunu ifade etti.

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