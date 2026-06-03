Popüler Fallout Oyunu Yeni Nesle de Geliyor! İşte Tarih

Bethesda Softworks şirketinin resmi açıklamasına göre Fallout 76, çok uzak olmayan bir zamanda PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarına da kavuşacak. Şu anda kesin bir çıkış tarihi verilemiyor olsa da Yaz mevsimi bitmeden yayınlanmış olacak. Diğer bir deyişle, önümüzde fazla bir zamanın olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Fallout 76 Nasıl Bir Oyun?

Fallout 76, 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkmıştı. 2102 yılında geçiyor ve bizi bir Vault 76 sakininin rolüne büründürüyordu. Hedefimiz ise Appalachia bölgesini yeniden kolonileşebilir hale getirmek ve sakinlerini öldüren gizemli vebayı ortaya çıkartmaktı.

Zaman içerisinde irili ufaklı sayısız güncelleme ve genişleme paketi yayınlanmış olsa da uzun zamandır talep edilen mevcut nesil PlayStation ve Xbox versiyonları ile ilgili gelişme, Ekim ayı içerisindeki Fallout Day Showcase sırasında yaşanmıştı. Öyle ki Baş Yapımcı Bill LaCoste, 2026 yılı içerisinde oyuncular ile buluşturulacağını müjdelenmişti.

Fallout 76'nın PlayStation 5 ve Xbox Series Versiyonları Ne Zaman Gelecek?

Kısa bir süre önce resmi sayfa üzerinden yayınlanan gönderiye bakılırsa, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S ve Xbox Series X versiyonları için Haziran ayı içerisinde herkese açık bir test başlatılacak. Eğer halihazırda oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahipseniz, platform tercihinize göre mevcut nesil versiyonunu indirebilecek ve deneyebileceksiniz.

Verilen bilgilere bakılırsa, tüm PlayStation 5 ve Xbox Series modellerinde 60 FPS akıcılığı hedefleniyor. PlayStation 5 Pro, Xbox One X ve Xbox Series üzerinde 4K çözünürlük ve PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S ve Xbox Series X versiyonlarında da VRR desteği olacakmış. Elbette bunlardan yararlanabilmek için destekleyen bir monitöre veya televizyona sahip olmanız gerekiyor.

Bethesda Softworks ayrıca PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5 için 1440p çözünürlüğün de destekleneceğini söylüyor. Aşağısındaki modeller ise 1080p desteğine devam edecekler. İyileştirilmiş çizim mesafesinin ve gölgelendirmelerin olacağı da verilen diğer bilgiler oldu.

Editörün Yorumu

Bethesda Softworks şirketini tebrik etmem lazım. Büyük bir facia ile başlangıç yaptıktan sonra, hiçbir şekilde yılmayıp, ellerinden geleni ardına koymadı ve Fallout 76 oyununu bu günlere getirdi. Böylesi bir geri dönüşü sonradan Cyberpun 2077 oyununda da görmüştük. Şimdi de yeni nesil konsollara gelecek oyunun bu denli aşama kaydetmesinde, elbette oyuncuların da gösterdiği yoğun ilgi var. Diğer bir deyişle hem oyuncuların şirkete ve hem de şirketin oyunculara inandığının bir göstergesi diyebilirim. Başlangıçta sadece bir deniz iken, artık karşımızda okyanusa dönmüş bir oyun var ve gelecekte nelerin olacağını hayal etmek dahi heyecanlandırıyor.