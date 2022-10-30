Bugüne Kadar Yapılan Fallout Oyunları

Oyunlar ile arası olup da Fallout serisini duymamış biri olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Farklı oyun türlerinde pek çok Fallout oyunları mevcut. Biz de sizler için tüm Fallout oyunlarını derledik.

Gelmiş Geçmiş Tüm Fallout Oyunları

Fallout (1997)

Fallout 2 (1998)

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)

Fallout: Brotherhood of Steel (2004)

Fallout 3 (2008)

Fallout: New Vegas (2010)

Fallout 4 (2015)

Fallout Shelter (2015)

Fallout 76 (2018)

Fallout & Fallout 2

Fallout serisinin ilk 2 oyunu son derece önemlidir. Dönemin en iyi RPG’lerinden kabul edilen bu 2 oyun Fallout evreninin temellerini atmıştır. Eski oyuncular için bu 2 oyun adeta kült diyebileceğimiz seviyededir. Eski oyunlara ilginiz varsa ve bu oyunları oynamadıysanız çok şey kaybetmişsiniz demektir.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Fallout evreninde geçen sıra tabanlı bir strateji oyununa kim hayır diyebilir ki? Rol yapma mekaniklerinden ziyade savaşa ve stratejiye odaklandığımız bu oyunda hayatta kalmak oldukça zor. “Brotherhood of Steel” denilen kavram Fallout evreninin hikayesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Fallout: Brotherhood of Steel

Fallout evreninde geçen bir aksiyon ve rol yapma oyunu olan Fallout: Brotherhood of Steel aynı zamanda konsollara çıkmış ilk Fallout oyunudur. Xbox ve Playstation 2’ye çıkan bu oyun maalesef çok büyük ses getiremedi.

Fallout 3

Fallout külliyatı için oldukça kritik bir dönüm noktası Fallout 3 ile birlikte gerçekleşti. Serinin önceki oyunları hep izometrik bakış açısına sahip oyunlardan oluşuyordu. TPS oyunu olarak geliştirilen Fallout 3, oyunculara bambaşka bir kıyamet sonrası deneyimi yaşatıyordu. Seri için büyük bir değişikliğe gidilmişti ve genel olarak bu durum oldukça olumlu karşılanmıştı.

Fallout: New Vegas

Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olarak gösterilen Fallout: New Vegas pek çok oyuncunun oynadığı, oynamasa da methini duyduğu oyunlardan biridir. Aksiyonuyla, rol yapma mekanikleriyle ve eşsiz NPC’leriyle bizlere mükemmel bir oyun tecrübesi yaratan Fallout: New Vegas serinin en çok bilinen oyunlarından biridir.

Fallout 4

Görsel açıdan oldukça iddialı bir oyun olan Fallout 4 oyuncuları ikiye bölen bir yapım oldu. Bazı oyuncular çok beğenerek oynasalar da pek çok oyuncu serinin önceki oyunlarına kıyasla daha sönük bir yapım olduğunu savundu. Fallout 4, önceki oyunların aksine daha aksiyon odaklı bir oyundu. Önceki oyunlarda gördüğümüz derin diyaloglar, rol yapma mekanikleri ve ilgi çekici NPC’ler bu oyunda yoktu. Onun yerine geniş bir dünya, bol bol aksiyon ve üs inşa etme gibi şeyler vardı. Genel olarak iyi bir oyun olsa da önceki oyunlardan tarz olarak farklı olduğu için epey eleştirildi.

Fallout Shelter

Fallout 4’ün tanıtımı yapıldıktan hemen sonra duyurulan ve duyurusundan çok kısa bir süre sonra yayınlanan Fallout Shelter mobil cihazlar için geliştirilen bir oyundu. Mobil cihazlarda oynanabilecek en iyi oyunlardan biri olan Fallout Shelter’da kendi sığınağınızı oluşturup hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Fallout 76

Maalesef çok kötü bir çıkış yapan ve oyuncular tarafından çokça eleştirilen Fallout 76 çevrimiçi odaklı bir oyun. MMO diyebileceğimiz bir yapısı bulunan Fallout 76 yerden yere vuruldu ve pek başarılı olamadı. Oyunun çıkışının ardından yayınlanan bir çok güncelleme ve ek paket ile büyük oranda toparlasa da hala serinin diğer oyunlarının gölgesinde bir yapım.

Fallout serisi hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Siz Fallout evrenini seviyor musunuz? Favori Fallout oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.