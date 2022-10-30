Bugüne Kadar Yapılan Fallout Oyunları
Kıyamet sonrası oyunlar denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Fallout serisine göz atıyoruz.
Oyunlar ile arası olup da Fallout serisini duymamış biri olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Farklı oyun türlerinde pek çok Fallout oyunları mevcut. Biz de sizler için tüm Fallout oyunlarını derledik.
Gelmiş Geçmiş Tüm Fallout Oyunları
- Fallout (1997)
- Fallout 2 (1998)
- Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001)
- Fallout: Brotherhood of Steel (2004)
- Fallout 3 (2008)
- Fallout: New Vegas (2010)
- Fallout 4 (2015)
- Fallout Shelter (2015)
- Fallout 76 (2018)
Fallout & Fallout 2
Fallout serisinin ilk 2 oyunu son derece önemlidir. Dönemin en iyi RPG’lerinden kabul edilen bu 2 oyun Fallout evreninin temellerini atmıştır. Eski oyuncular için bu 2 oyun adeta kült diyebileceğimiz seviyededir. Eski oyunlara ilginiz varsa ve bu oyunları oynamadıysanız çok şey kaybetmişsiniz demektir.
Fallout 1 NPC'leri Yapay Zeka ile Yeniden Oluşturuldu
Kıyamet sonrası dünyada geçen Fallout serisi, oyuncular tarafından en çok sevilen seriler arasında yer alıyor.
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
Fallout evreninde geçen sıra tabanlı bir strateji oyununa kim hayır diyebilir ki? Rol yapma mekaniklerinden ziyade savaşa ve stratejiye odaklandığımız bu oyunda hayatta kalmak oldukça zor. “Brotherhood of Steel” denilen kavram Fallout evreninin hikayesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
Kıyamet Ne Zaman ve Nasıl Kopacak? (Bilimsel Teoriler)
Kıyamet ne zaman kopacak ve nasıl kopacak soruları çoğu insanın cevabını araştırdığı bir sorudur. Bilim insanları, kıyametin önünde sonunda kopacağından emin fakat büyük felaketin ne zaman nasıl bir şekilde gerçekleşeceği ile ilgili pek hemfikir olunduğu söylenemez.
Fallout: Brotherhood of Steel
Fallout evreninde geçen bir aksiyon ve rol yapma oyunu olan Fallout: Brotherhood of Steel aynı zamanda konsollara çıkmış ilk Fallout oyunudur. Xbox ve Playstation 2’ye çıkan bu oyun maalesef çok büyük ses getiremedi.
Fallout Oyunlarının Maskotu Vault Boy, Aslında Korkunç Bir Gerçeği Temsil Ederken Neden Sırıtıyor?
Fallout 3 ve 4 oyunlarından artık yakından tanıdığımız, oyunlardaki Vault-Tech firmasının yaptığı sığınakların maskotu Vault Boy çok sevimli değil mi? Her ne kadar sevimli olsa da, o tek gözünü kırmış bir halde havada tuttuğu başparmak korkunç bir gerçeği ifade ediyor.
Fallout 3
Fallout külliyatı için oldukça kritik bir dönüm noktası Fallout 3 ile birlikte gerçekleşti. Serinin önceki oyunları hep izometrik bakış açısına sahip oyunlardan oluşuyordu. TPS oyunu olarak geliştirilen Fallout 3, oyunculara bambaşka bir kıyamet sonrası deneyimi yaşatıyordu. Seri için büyük bir değişikliğe gidilmişti ve genel olarak bu durum oldukça olumlu karşılanmıştı.
13 Yıl Sonra Fallout 3 de Games For Windows Live'dan Kurtuldu!
Fallout 3'ün Games For Windows Live ile ilişiği kesildi. 2007 yılında piyasaya sürülen ve Microsoft'a ait olan oyun başlatıcısı, PC ve Xbox Live kullanıcılarını bir arada tutmak için geliştirilmiş ancak oyun başlatıcısını sevmeyen oyuncular tarafından eleştirilerin odak merkezine yerleştirilmişti.
Fallout: New Vegas
Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olarak gösterilen Fallout: New Vegas pek çok oyuncunun oynadığı, oynamasa da methini duyduğu oyunlardan biridir. Aksiyonuyla, rol yapma mekanikleriyle ve eşsiz NPC’leriyle bizlere mükemmel bir oyun tecrübesi yaratan Fallout: New Vegas serinin en çok bilinen oyunlarından biridir.
Fallout 4
Görsel açıdan oldukça iddialı bir oyun olan Fallout 4 oyuncuları ikiye bölen bir yapım oldu. Bazı oyuncular çok beğenerek oynasalar da pek çok oyuncu serinin önceki oyunlarına kıyasla daha sönük bir yapım olduğunu savundu. Fallout 4, önceki oyunların aksine daha aksiyon odaklı bir oyundu. Önceki oyunlarda gördüğümüz derin diyaloglar, rol yapma mekanikleri ve ilgi çekici NPC’ler bu oyunda yoktu. Onun yerine geniş bir dünya, bol bol aksiyon ve üs inşa etme gibi şeyler vardı. Genel olarak iyi bir oyun olsa da önceki oyunlardan tarz olarak farklı olduğu için epey eleştirildi.
Fallout Shelter
Fallout 4’ün tanıtımı yapıldıktan hemen sonra duyurulan ve duyurusundan çok kısa bir süre sonra yayınlanan Fallout Shelter mobil cihazlar için geliştirilen bir oyundu. Mobil cihazlarda oynanabilecek en iyi oyunlardan biri olan Fallout Shelter’da kendi sığınağınızı oluşturup hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.
Fallout Shelter Bilgisayara Nasıl İndirilir?
Mobil platformlara çıktığı günden bu yana oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyunlardan biri olan Fallout Shelter beklenildiği üzere PC platformu için geçtiğimiz gün çıkış yaptı.
Fallout 76
Maalesef çok kötü bir çıkış yapan ve oyuncular tarafından çokça eleştirilen Fallout 76 çevrimiçi odaklı bir oyun. MMO diyebileceğimiz bir yapısı bulunan Fallout 76 yerden yere vuruldu ve pek başarılı olamadı. Oyunun çıkışının ardından yayınlanan bir çok güncelleme ve ek paket ile büyük oranda toparlasa da hala serinin diğer oyunlarının gölgesinde bir yapım.
Fallout serisi hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Siz Fallout evrenini seviyor musunuz? Favori Fallout oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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