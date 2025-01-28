Final Fantasy 7 Rebirth Rekorlara Doymuyor! Büyük Başarıya İmza Attı

Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy 7 Rebirth, popüler dijital oyun platformu Steam'de büyük bir başarının altına imza attı. JRPG türünün başarılı bir örneği olan Final Fantasy 7 Rebirth eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı.

Final Fantasy 7 Rebirth Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

23 Ocak 2025 tarihinde piyasaya sürülen Final Fantasy 7 Rebirth, SteamDB'deki verilere göre hafta sonu eş zamanlı 40 bin 564 oyuncuya ulaştı. Bu, Steam'de tek oyunculu moda sahip Final Fantasy oyunlarının ulaştığı en yüksek sayı oldu.

Önceki rekorun sahibi Final Fantasy 15'ti. Bu oyun 29 bin 498 eş zamanlı oyuncu sayısı ile zirveye yerleşmişti. Rebirth, bu sayıyı büyük bir fark ile geçerek zirvenin yeni sahibi olmayı başardı. Bu rekorun tek oyunculu oyuncular için geçerli olduğunun altını çizelim.

MMO türündeki Final Fantasy 14 Online, Endwalker isimli genişleme paketinin sunulmasının ardından 95 bin 150 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. Rebirt oyununun bu sayıya ulaşabilmesi çok zor görünüyor.

En Çok Eş Zamanlı Oyuncu Sayısına Ulaşan Final Fantasy Oyunları

Final Fantasy 14 Online (95 bin150 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 7 Rebirth (40 bin 564 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 15 (29 bin 498 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 16 (27 bin 508 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 7 Remake Intergrade (13 bin 803 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (13 bin 263 eş zamanlı oyuncu) Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion (9 bin 648 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 12: The Zodiac Age (8 bin 386 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 13 (8 bin 320 eş zamanlı oyuncu) Final Fantasy 9 (8 bin 229 eş zamanlı oyuncu)

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