Battlefield Serisinde %95'e Varan İndirim! Fiyatlar Dibi Gördü

Popüler dijital mağaza Steam, Battlefield oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Battlefield 1'den Battlefield 2042'ye kadar serideki pek çok oyunun fiyatı düştü.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 Revolution yüzde 95 oranında indirime girdi. Bu indirim ile birlikte oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.430 TL) 1,99 dolara (71 TL) düştü. 1. Dünya Savaşı döneminde geçen oyun büyük beğeni toplamıştı.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield V'in Definitive sürümü de yüzde 95 oranda indirime girdi. Oyunun fiyatı 49,99 dolardan (1.787 TL) 2,49 dolara (89 TL) düştü. Battlefield 2042 ise yüzde 85 indirim ile birlikte 8,99 dolar fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Ucuza Battlefield serisini satın alma fırsatı sunan kampanya 10 Şubat tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Battlefield Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield 1 Revolution 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield V Definitive Edition 49,99 dolar 2,49 dolar %95 Battlefield 2042 59,99 dolar 8,99 dolar %85 Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95 Battlefield Hardline Ultimate Edition 39,99 dolar 3,99 dolar %90 Battlefield 3 Premium Edition 39,99 dolar 3,99 dolar %90

Battlefield serisinde en sevdiğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.