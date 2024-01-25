Floridalı Joker'den Rockstar Games'e Şaşırtan İstek!

Floridalı Joker olarak da bilinen Lawrence Sullivan GTA 6 ile ilgili yeni bir video yayımladı. Grand Theft Auto 6'nın fragmanındaki karaktere benzerliğiyle gündeme gelen Sullivan, karakteri seslendirmek istediğini belirtti.

Floridalı Joker GTA 6 Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

Sullivan, geçtiğimiz aylarda GTA 6 tanıtım fragmanındaki bir karakterin kendisinden ilham alınarak tasarlandığını ileri sürerek Rockstar Games'ten 2 milyon dolara kadar tazminat ödemesini talep etmişti. Sullivan'dan yeni video geldi.

Floridalı Joker, "Karakteri seslendirmeme izin verin, oyunda söz konusu karaktere daha fazla yer verin. Hadi tarih yazalım" dedi ve açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Hepiniz oyun için neler yaptığımı gördünüz. Herkes beni takip ediyor ve seviyor. Herkes beni GTA 6 Jokeri, Floridalı Joker olarak tanıyor."

Florida'daki hemen herkesin GTA 6 fragmanındaki karakterin kendisinden esinlendiğini görebileceğini söyleyen Sullivan, "Benimle oynamayı bırak, GTA 6! Param nerede? Ara beni, bu anlaşmayı gerçekleştirelim. Tüm bu davaları, avukatları, tüm bunları yapmak istemiyorum ama gerekirse yaparım" sözlerini kullandı.

Sullivan, "Bana ulaşmak için bir ayınız var, bir karakteri seslendirmeme izin verin. GTA, konuşmamız lazım. Take-Two, param nerede?" ifadelerine de yer verdi.

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