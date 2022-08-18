GTA 6 Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?

GTA 6 sistem gereksinimleri neler? Minimum ve önerilen gereksinimler, video oyunlarının herhangi bir kasma ve donma problemiyle karşı karşıya kalmadan oynanabilmesine olanak tanır. Dolayısıyla bu konuda problem yaşamamak için gereksinimlere bakılması büyük bir öneme sahiptir.

Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 5, 2013 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3 isimli oyun konsollarına çıktı. Rockstar North tarafından geliştirilen yapım, dünya genelinde çok büyük bir başarı elde etti. Geliştirici ekip bunun üzerine oyunu 2014 yılında PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için sundu.

Bu zamana kadar birçok ödüle layık görülen Grand Theft Auto V 2015 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Dünya çapında çok kısa süre içerisinde büyük bir popülerlik elde den oyun, büyük beğeni toplaması nedeniyle 2022 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X / S isimli oyun konsolları için geliştirildi.

Grand Theft Auto V isimli video oyunu günümüzde her ne kadar oldukça popüler olsa da Grand theft Auto 6 büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Oyun ile ilgili en fazla merak edilen konu ise sistem gereksinimleridir. Peki, dünyanın en popüler oyun serisinin yeni oyunu hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyacak?

Beklenen GTA 6 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya AMD Ryzen R7 1700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 8 GB ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB kullanılabilir alan

Oyun sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, uzun bir süredir açık dünya türündeki oyun serisinin yeni oyunu üzerinde çalışıyor. Şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden 2022 yılının şubat ayında bir açıklamada bulunmuştu.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada birçok kişinin Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu hakkında soru sorduğu belirtilmişti ve "Her yeni projede hedefimiz daha önce piyasaya sürdüğümüzün çok daha ötesine geçmektir. Serideki bir sonraki oyun için geliştirme sürecinin devam ettiğini onaylamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklama, Rockstar Games'in Grand Theft Auto VI isimli video oyunu üzerinde çalıştığını gözler önüne sermişti. Bu, oyuncular açısından bazı soruları da beraberinde getirmişti. Bu sorular arasında oyunun hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyacağı da bulunuyor.

Uzun yıllardır büyük bir merak içerisinde beklenen video oyununu sorunsuz bir şekilde oynamak için hangi donanıma sahip olmak gerekecek? Oyunun henüz resmi olarak sistem gereksinimleri açıklanmadı. Peki, söz konusu yapımın beklenen minimum ve önerilen gereksinimleri neler?

Önerilen sistem gereksinimleri tarafında en az 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemine ihtiyaç duyulması bekleniyor. İşlemci tarafında ise en az altı çekirdekli Intel Core i5-10500 3.10 GHz veya sekiz çekirdekli AMD Ryzen R7 1700 gerekebilir.

Grand Theft Auto serisi her oyunu ile grafik anlamda dönemine kıyasla çok başarılı işler çıkarıyor. Örneğin Grand Theft Auto 5 yüksek grafik kalitesi ile dikkat çekiyordu. Yukarda yer verdiğimiz Rockstar Games'in açıklaması göz önünde bulundurulduğunda GTA 6'nın GTA 5'ten çok daha kaliteli grafiklere sahip olacağını anlıyoruz.

Oldukça kaliteli grafiklere sahip olması beklenen Grand Theft Auto VI isimli yapımın önerilen sistem gereksinimlerinde en az AMD Radeon RX 5700 8 GB ya da NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB ekran kartına ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya oyununda muhtemelen en az 16 GB RAM gerekli olacaktır. Oyunun en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyması bekleniyor. Elbette bu miktar çok daha fazla da olabilir.

Oyun piyasaya sürüldükten sonra bilgisayarınızın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan olmazsa artık oynamadığınız video oyunlarını silebilirsiniz. Böylelikle depolama alanında önemli miktarda yer açabilirsiniz. Eğer Windows'un yerleşik aracını kullanmak istemezseniz program kaldırma programları listemize göz atabilirsiniz.

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri tarafında ise en az dört çekirdekli Intel Core i5-4460 3.2 GHz ya da sekiz çekirdekli AMD FX-8350 4.0 Ghz işlemciye ihtiyaç duyulabilir. RAM miktarı ise en az 8 GB olabilir.

Şu anda geliştirilme aşamasında olan yeni Grand Theft Auto oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için ekran kartı tarafında AMD Radeon R9 390 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB gerekebilir.

Minimum sistem gereksinimleri, video oyunlarının düşük ayarlarda herhangi bir problem meydana gelmeden sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için bilgisayarın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gösterir.

Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunların yüksek ayarlarda kasma ve donma problemi yaşanmadan oynanabilmesi için hangi donanıma sahip olunması gerektiğini gözler önüne serer. Bu nedenden dolayı bir oyunu satın almadan önce oyunun gereksinimlerine göz atmak oldukça önemlidir.

Not: Bu yazıda yer alan sistem gereksinimleri resmi olmadığından ötürü Grand Theft Auto 6 çıktığında farklı gereksinim isteyebilir.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen açık dünya türündeki Grand Theft Auto VI'nın muhtemel sistem gereksinimlerini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca GTA 5 sistem gereksinimleri yazımıza göz atabilirsiniz.