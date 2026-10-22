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Football Manager serisini seven oyuncular için çok yakında kaçırılmayacak bir fırsat sunulacak. En iyi futbol menajerlik oyunları arasına katılmaya hazırlanan Football Manager 27 kısa süreliğine ücretsiz olacak. Merakla beklenen oyun, belirtilen tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynanabilecek.

Football Manager 27 Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Football Manager 27, 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında PC ve Mac'te ücretsiz oynanabilecek. Oyuncular Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden oyunu herhangi bir ücret ödemeden oynayabilecek. Ayrıca Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneleri de bu kampanyadan yararlanabilecek.

Football Manager 27 Fragmanı

Football Manager 27 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Football Manager 27, futbol menajerlik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Oyunda bir teknik direktör gibi futbol takımını yöneteceğiz. Bu doğrultuda takımın nasıl oynayacağına karar vereceğiz, ilk 11'i belirleyeceğiz, transferler yapacağız ve maçlarda doğru kararlar vermeye çalışacağız.

Oyunun en önemli bölümlerinden biri transfer sistemi olacak. Takımın eksiklerini belirleyerek yeni futbolcular arayabileceğiz ve oyuncularla sözleşme görüşmeleri gerçekleştirebileceğiz. Taktik sistemi de oyunun merkezinde yer alacak. Takımı 4-3-3, 4-2-3-1 veya farklı bir dizilişle sahaya çıkarabileceğiz, oyunculara hangi görevleri vereceğimizi belirleyebileceğiz.

Rakibin güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek maç planını değiştirebileceğiz, maç esnasında yaptığımız hamlelerle sonucu etkilemeye çalışabileceğiz. Maç kötü gidiyorsa oyuncu değişikliği yapabileceğiz, dizilişi değiştirebileceğiz veya takıma farklı bir oyun anlayışı verebileceğiz.

Football Manager 27 Ne Zaman Çıkacak?

Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun 10 Kasım 2026 tarihinde çıkacak. Merakla beklenen futbol menajerlik oyunu PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve mobil cihazlar için geliştiriliyor.

Football Manager 27'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: Masaüstünde Intel Core i3-530 / AMD FX-4100. Laptopta Intel Core i3-330M / AMD A6-5200

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 / Intel HD 530. Laptopta NVIDIA GeForce GTX 960M / AMD Radeon R9 M375 / Intel HD 530

DirectX: Sürüm 11

Football Manager 27'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

İşlemci: Masaüstünde Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 2600. Laptopta Intel Core i5-1035G7 / AMD Ryzen 7 3750H

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: Masaüstünde NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT. Laptopta NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600M

DirectX: Sürüm 11

Football Manager 27 Kaç GB?

Football Manager 27'nin yüklenebilmesi için en az 20 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya kullanmadığınız programları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alanın artmasını sağlıyor.