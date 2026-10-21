Türkçe Destekli Sherlock Holmes Oyunu Çok Ucuzladı

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Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Sherlock Holmes Chapter One​ indirime girdi. Böylece Frogwares tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu çok ucuzladı. Kampanya kapsamında oyunu çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Peki, çok sevilen Sherlock Holmes oyunu kaç TL'ye satılıyor?

Sherlock Holmes Chapter One'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de Sherlock Holmes Chapter One yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dedektiflik oyunları arasında yer alan Sherlock Holmes Chapter One'ın standart sürümü 26.99 dolar (1.338 TL) yerine 2.69 dolar (133 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine esahip olan oyunun Deluxe sürümü de yüzde 90 oranında indirime girdi. Deluxe sürüm 35.99 dolardan (1.785 TL) 3.59 dolara (178 TL) düştü. Kampanya 31 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Sherlock Holmes Chapter One Fragmanı

Sherlock Holmes Chapter One Nasıl Bir Oyun?

Sherlock Holmes Chapter One, annesinin ölümünü araştırmak için bir adaya yolculuk yapan Sherlock'un hikâyesini konu alıyor. Başarılı oynanış oyun açık dünya bir yapıya sahip. Bu nedenle adada özgürce gezebiliyor ve ana hikâyenin dışında yan görevleri de yapabiliyoruz. Oyunun en önemli kısmı araştırma yapmak.

Çevreyi dikkatlice inceliyor, yerdeki izleri araştırıyor ve olayla bağlantı olabilecek eşyaları buluyoruz. Ardından tanıklarla ve şüphelilerle konuşarak yeni bilgiler elde ediyoruz. Topladığımız ipuçlarını zihnimizde birleştirerek olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışıyoruz. Oyun her zaman doğrudan cevabı vermiyor. Bazen delilleri yanlış yorumlayabilir veya bir kişi hakkında hatalı bir sonuca varabiliriz.

Oyunda Jon isimli bir karakter de bulunuyor. Jon, hikâye boyunca Sherlock ile konuşarak olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlıyor. Aralarındaki diyaloglar, Sherlock'un kişiliğini ve geçmişini daha iyi anlamamıza yardım ediyor. 2021 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

Sherlock Holmes Chapter One'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 28 GB kullanılabilir alan

Sherlock Holmes Chapter One'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 28 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Sherlock Holmes Chapter One'ın en iyi dedektiflik oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. İpuçlarını toplayıp şüphelilerle konuşarak vakaları çözmeye çalıştığımız oyunun başarılı oynanış sistemine, kaliteli grafiklere ve etkileyici bir atmosfere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu arada açık dünya sayesinde adada özgürce gezebilmek oyunun daha keyifli olmasını sağlıyor.