Dark Souls 3 Remastered: FromSoftware’ın Efsanesi Yeniden Geliyor!

Oyuncuların hoşuna gidecek bir sızıntı FromSoftware'in sevilen oyunundan geldi. Xbox Era podcast’inde konuşan tanınmış bir sızıntı kaynağı olan Nick Baker (Shpeshal Nick) tarafından ortaya atılan iddiaya göre Dark Souls serisinin en çok satan oyunu olan Dark Souls 3 için bir remaster çalışması üzerinde çalışıyor olabilirler.

Daha Modern Grafiklerle Oyunculara Sunulacak

2016 yılında piyasaya sürülen Dark Souls 3, 10 milyondan fazla kopya satarak serinin en başarılı oyunu oldu. Dark Souls serisi genel olarak 35 milyon kopyadan fazla sattı ve Souls-like türünün popülerleşmesinde büyük rol oynadı. Nioh, Lords of the Fallen ve benzeri birçok oyun, bu türden ilham alarak oyuncuların favorisi haline geldi. 6 yıl sonra Baker'in ortaya attığı iddiaya göre oyunun kare hızı ve çözünürlük açısından büyük gelişmeler sunması bekleniyor.

Bildiğiniz üzere orijinal Dark Souls 3, 1080p çözünürlükte ve 60FPS kare hızında oynanıyordu. Ancak teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanırlarsa remaster sürümünün bu standartları aşması ve daha modern grafikler sunması muhtemel.